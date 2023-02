Sinovac modifie le régime de droits des actionnaires





Sinovac Biotech Ltd. (« Sinovac » ou la « Société ») (NASDAQ : SVA), un chef de file des produits biopharmaceutiques en Chine, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a modifié son régime de droits des actionnaires. La modification a pour effet de prolonger la date d'expiration du régime du 22 février 2023 au 22 février 2024.

À propos de SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) est une société biopharmaceutique basée en Chine qui se concentre sur la R&D, la fabrication et la mise sur le marché de vaccins qui protègent contre les maladies infectieuses humaines.

Le portefeuille de produits de SINOVAC comprend des vaccins contre la COVID-19, la maladie pieds-mains-bouche (HFMD) à infection par entérovirus 71 (EV71), l'hépatite A, la varicelle, la grippe, la poliomyélite, les infections à pneumocoques, les oreillons, etc.

L'utilisation du vaccin contre la COVID-19, CoronaVac®, a été approuvée dans plus de 60 pays et régions du monde. Healive®, le vaccin contre l'hépatite A, a répondu aux exigences de préqualification de l'OMS en 2017. Le vaccin EV71, Inlive®, est un vaccin innovant relevant des « produits biologiques préventifs de catégorie 1 » et mis sur le marché chinois en 2016. En 2022, le vaccin inactivé contre le poliovirus à souches Sabin (sIPV) et le vaccin contre la varicelle de SINOVAC ont été préqualifiés par l'OMS.

SINOVAC a été la première société à obtenir l'homologation du Panflu.1®, son vaccin contre la grippe H1N1, qui a alimenté la campagne de vaccination et le programme de stockage du gouvernement chinois. La société est également le seul fournisseur du Panflu®, le vaccin contre la grippe pandémique H5N1, pour le programme de stockage du gouvernement chinois.

SINOVAC se consacre sans relâche à la recherche et au développement de nouveaux vaccins, tout en intégrant davantage de vaccins combinés dans son portefeuille de projets et en explorant constamment les opportunités sur le marché international. SINOVAC prévoit de mener des échanges et une coopération plus larges et plus approfondis avec d'autres pays et organisations commerciales et industrielles.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Société à l'adresse www.sinovac.com.

Déclaration sur la sphère de sécurité

Ce communiqué de presse peut inclure certaines déclarations qui ne sont pas des descriptions de faits historiques, mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont faites en vertu des dispositions de la sphère de sécurité (safe harbor) du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « sera », « s'attend à », « anticipe », « avenir », « entend », « prévoit », « pense », « estime » et des déclarations similaires. Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans ces déclarations. En particulier, l'issue de tout litige est incertaine et la Société ne peut prédire les résultats potentiels du litige qu'elle a déposé ou qui a été déposé contre elle par d'autres. De plus, le déclenchement d'un régime de droits des actionnaires est presque sans précédent, et la Société ne peut prédire l'impact sur la Société ou le cours de ses actions en raison du déclenchement du régime de droits.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

