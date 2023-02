Les « Perspectives de l'immobilier à Montréal » de JLL Canada rapportent que le secteur de l'immobilier commercial est bien vivant dans la ville





Les activités de gestion immobilière et de courtage de la firme enregistrent une croissance à Montréal pour 2022

MONTRÉAL, le 22 févr. 2023 /CNW/ - JLL Canada constate un élan continu dans la croissance de l'immobilier commercial à Montréal, dévoilant les tendances clés et des informations sur l'activité des 12 derniers mois. Avec une année record pour la firme à Montréal avec 382 transactions de courtage totalisant plus de 15 millions de pieds carrés, il est clair que 2022 a été une année de croissance pour l'activité immobilière commerciale à Montréal.

Avec plus de 300 professionnels diversifiés dans son siège social de Montréal et ses propriétés gérées, JLL dessert des clients dans diverses catégories d'actifs, notamment les bureaux, le secteur industriel, le commerce de détail, les marchés des capitaux, la dette, la gestion immobilière, les évaluations et les services de projets et de développement.

Perspectives du marché industriel

Le marché des placements industriels de Montréal a atteint 3,3 milliards de dollars pour l'exercice, une hausse de 53 % par rapport aux volumes de 2021, qui ont également atteint un niveau record. Bien que les volumes de ventes aient fortement diminué au deuxième semestre de l'exercice en raison de la hausse des taux d'intérêt, le marché industriel de Montréal demeure l'une des catégories d'actifs les plus convoitées au Canada du point de vue des placements.

Les loyers ont augmenté de 112 % de 2020 à 2022. Il s'agit de la plus forte augmentation sur deux ans au Canada et de la deuxième plus importante en Amérique du Nord, derrière le marché de l'Empire intérieur de la Californie.

Compte tenu de la hausse des coûts de construction, des pénuries de main-d'oeuvre et des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement qui repoussent le pipeline de construction, les loyers continueront d'être élevés à court terme. La bonne nouvelle pour les locataires est qu'avec près de 7 millions de pieds carrés de superficie actuellement proposés ou en construction, le taux d'inoccupation a légèrement augmenté au cours des derniers trimestres, pour s'établir maintenant à 2 %.

Perspectives du marché des bureaux

Au cours des dernières années, le marché des immeubles de bureaux s'est déplacé vers les banlieues, avec une absorption nette totale de près de 1 million de pieds carrés depuis 2020. Les noeuds connectés au transport en commun comme Brossard et Saint-Laurent ont le plus profité de cette tendance.

Montréal a vu la disponibilité de la sous-location augmenter à 3,2 millions de pieds carrés, alors que les locataires continuent de rajuster leur superficie. À mesure que la disponibilité augmente et que les coûts de construction demeurent élevés, les sociétés sont de plus en plus en mesure de tirer parti de la sous-location de cet espace et de réaliser des économies importantes.

« Malgré l'incertitude économique mondiale, les principaux indicateurs économiques du marché immobilier montréalais montrent des signes de résilience. Certaines portions du marché sont en demande et reprennent de la vigueur, ce qui crée des opportunités intéressantes sur lesquelles JLL continuera de capitaliser en 2023 », a déclaré François Létourneau, vice-président principal et directeur général, Bureaux et Industriel, Montréal.

Perspectives du marché de détail

Le secteur du marché au détail au Québec a connu sa meilleure année depuis 2014 avec plus de 1,7 milliards de dollars de ventes de placements. Les tarifs demandés et l'achalandage ont augmenté tout au long de 2022, et les taux d'inoccupation ont diminué chaque trimestre. Les centres commerciaux ont également vu leurs conditions s'améliorer tout au long de 2022, l'achalandage, les ventes par pied carré augmentant et les taux d'inoccupation diminuant, et se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie. Les propriétaires de centres commerciaux se sont réjouis des résultats qu'ils ont obtenus avec la location spécialisée et créent de plus en plus d'espaces de rotation qui peuvent convertir les logements éphémères en locataires permanents. Cette tendance devrait se maintenir même si les taux d'inoccupation reviennent à la normale, car les magasins éphémères suscitent de l'enthousiasme et un sentiment d'urgence à visiter, et l'augmentation de la fréquentation qu'ils causent se répercutent sur tous les magasins situés à proximité.

Perspectives du marché multirésidentiel

Pour la région du Grand Montréal, le taux d'inoccupation des logements locatifs au centre-ville a grimpé à plus de 10 % en 2020, bien qu'il soit redescendu à 4,3 % depuis. Le taux d'inoccupation des logements locatifs est passé de 3 % en 2021 à 2 %.

L'année 2022 a été une année record pour les ventes multirésidentielles à Montréal, à 3,4 milliards de dollars, doublant le record précédent du marché en 2020. Les loyers des immeubles multirésidentiels ont augmenté de 15 % au cours des deux dernières années, derrière seulement Ottawa et Halifax.

