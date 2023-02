LITEON Technology déclare un BPA 2022 de 6,19 dollars de Taïwan





Ses activités principales à valeur élevée favorisent une croissance rentable et illustrent les résultats des stratégies de transformation

TAIPEI, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- LITEON Technology (2301-tw) a déclaré des ventes d'une valeur de 43,1 milliards de dollars de Taïwan au quatrième trimestre, soutenues par une solide croissance de la gestion de l'énergie dans le cloud computing et de l'électronique automobile, qui ont respectivement augmenté de 31 % et 48 % sur 12 mois. La marge brute a atteint 19,5 %, soit une hausse de 2,2 points sur 12 mois ; la marge opérationnelle était de 7,7 %, dont les dépenses de R&D, intégrées aux dépenses d'exploitation, ont représenté 5 % des ventes du quatrième trimestre, soit une hausse de 30 % sur 12 mois, et ont principalement porté sur la gestion de l'énergie pour le cloud computing. Les bénéfices nets au quatrième trimestre étaient de 3,8 milliards de dollars de Taïwan avec un BPA de 1,68 dollar de Taïwan. Par ailleurs, le Conseil a approuvé un dividende en espèces de 3 dollars de Taïwan par action pour le quatrième trimestre. Avec un dividende en espèces distribué de 1,5 dollar de Taïwan pour le premier semestre, le dividende en espèces par action pour l'ensemble de 2022 atteindra les 4,5 dollars de Taïwan.

LITEON a enregistré un chiffre d'affaires de 173,5 milliards de dollars de Taïwan en 2022, soit une hausse de 5 % sur 12 mois, avec des bénéfices annuels et un BPA records. La marge brute et la marge opérationnelle étaient respectivement de 19,2 % et de 8,7 % ; les bénéfices bruts et les bénéfices d'exploitation ont respectivement atteint 33,3 milliards et 15,1 milliards de dollars de Taïwan, soit une hausse respective de 9 % et 16 % sur 12 mois. Les bénéfices nets étaient de 14,2 milliards de dollars de Taïwan et le BPA de 6,19 dollars de Taïwan. La hausse de la croissance des bénéfices, attribuable à la mise en oeuvre de stratégies de transformation, a augmenté la proportion des activités principales à valeur élevée, augmenté le chiffre d'affaires et optimisé l'efficacité opérationnelle.

« Au cours des dernières années, LITEON a amorcé une transformation numérique et développé de nouvelles activités stratégiques, comme la recharge de VE, les solutions de gestion de l'alimentation pour le cloud computing et la technologie 5G/IoT, qui avait généré un fort potentiel en 2022. Notre R&D continuera à développer une dynamique de croissance à moyen et long terme en investissant sur trois grands piliers : un centre de données écologique , la mobilité propre et une infrastructure efficace , permettant aux capacités développées en interne et aux capacités de conception de devenir les avantages concurrentiels de LITEON », a déclaré M. Anson Chiu, président de LITEON Technology.

LITEON a achevé le transfert d'entreprise de la branche Image fin 2022 pour se concentrer sur ses activités principales. Au premier trimestre de 2023, l'on s'attend à ce que les activités de base à forte croissance et à forte valeur ajoutée connaissent une croissance constante ; la gamme de produits de la division informatique & électronique grand public poursuivra son optimisation et sa diversification. En 2023, la capacité globale de R&D va poursuivre son expansion ; la croissance séquentielle des activités à valeur élevées telles que les solutions de gestion de l'énergie du cloud computing, les solutions de recharge de VE, l'éclairage automobile, les modules ADAS, les petites stations cellulaires 5G et les solutions d'IoT devrait améliorer de façon constante la performance opérationnelle globale.

