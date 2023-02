3iQ annonce un partenariat stratégique avec BlockZero Conseils





Le pionnier mondial poursuit son engagement en faveur de l'éducation aux actifs numériques

TORONTO, le 21 févr. 2023 /CNW/ - 3iQ Digital Asset Management (3iQ) , leader mondial des services et solutions d'investissement en actifs numériques, est fier d'annoncer un partenariat stratégique avec BlockZero Conseils (BlockZero), une société de conseil en gestion de premier plan spécialisée dans la blockchain et les actifs numériques. Ce partenariat enrichit le programme du Bureau d'investissement en cryptoactifs externalisé (Outsourced Crypto Investment Office - OCIOTM) récemment lancé par 3iQ en intégrant l'expertise de BlockZero en services stratégiques d'éducation et de conseil en matière d'actifs numériques auprès des institutions.

L'OCIOTM de 3iQ est un programme nouvellement lancé, conçu spécifiquement pour aider les investisseurs institutionnels à surmonter les défis représentés par les actifs numériques qui ne cessent d'évoluer. La composante Services-conseils stratégiques de l'OCIOTM de 3iQ propose des programmes personnalisés de coaching des cadres, des membres du conseil d'administration et du personnel, des conseils en stratégie, et d'intelligence de marché. Grâce à l'expertise de BlockZero Conseils et à celle de 3iQ, les clients de l'OCIOTM profitent des connaissances mondiales des deux entreprises dans le cadre d'une offre intégrée.

Les Services-conseils de l'OCIOTM ont trois missions principales :

Fournir un support dédié : Engagement direct avec une équipe dédiée d'experts en la matière pour concevoir une feuille de route stratégique et fournir un soutien continu à mesure que les décideurs progressent dans leur parcours d'investissement.

: Engagement direct avec une équipe dédiée d'experts en la matière pour concevoir une feuille de route stratégique et fournir un soutien continu à mesure que les décideurs progressent dans leur parcours d'investissement. Offrir une intelligence de marché : Accès à des ressources exclusives et tierces pour éclairer les décisions stratégiques et d'investissement et suivre l'évolution rapide du secteur des actifs numériques .

: Accès à des ressources exclusives et tierces pour éclairer les décisions stratégiques et d'investissement et suivre l'évolution rapide du secteur des actifs numériques Dispenser des programmes d'éducation personnalisés : Programmes sur mesure dispensés dans le cadre de présentations destinées aux cadres et aux conseils d'administration, de sessions de formation, d'ateliers et d'événements en direct conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation.

BlockZero est le conseiller indépendant de confiance des institutions et des entreprises pour les accompagner dans la compréhension, l'exploration, l'expérimentation et l'évolution des actifs numériques et de la transformation de rupture que ces innovations engendrent. Grâce à sa compréhension globale des industries et des objectifs des organisations, BlockZero offre une gamme de services allant des programmes sur mesure pour les cadres, à la planification stratégique, en passant par la conception de modèles opérationnels, l'analyse d'impact et les évaluations des risques.

La connaissance dédiée de BlockZero à l'écosystème des actifs numériques lui permet d'élaborer des perspectives uniques sur l'évolution du marché, la chaîne de valeur, les macro-tendances, les crypto-monnaies, ainsi que sur les enjeux, les risques et l'environnement réglementaire qui leur sont propres. BlockZero produit régulièrement des contenus stratégiques et des analyses approfondies, tout en offrant à ses clients une intelligence de marché personnalisés aux réalités de chacuns.

Pour en savoir plus sur l'OCIO de 3iQTM , visitez 3iq.io/OCIO

Pour en savoir plus sur BlockZero Conseils, visitez blockzero.ca.

Citations :

Louis LaValle, directeur général de 3iQ, a déclaré : "Pour véritablement conduire le changement dans le monde des actifs numériques, il est crucial d'équiper les décideurs des connaissances et des ressources dont ils ont besoin. C'est pourquoi nous sommes ravis d'unir nos forces avec BlockZero Conseils, un leader du conseil stratégique en matière de blockchain. Notre partenariat offre une solution complète aux institutions qui cherchent à gérer leurs actifs numériques, en fournissant aux chefs d'entreprise et aux principales parties prenantes les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées."

Laurent Féral-Pierssens, associé directeur de BlockZero Conseils, a déclaré : "Ce partenariat sans précédent entre BlockZero et 3iQ est une autre étape que nous franchissons pour contribuer à un futur où les actifs numériques seront largement compris et accessibles à tous. L'industrie des actifs numériques et des crypto-monnaies est suffisamment différente des marchés traditionnels pour que devenir crypto-compatible soit un défi pour la plupart. Le leadership de 3iQ sur le marché, combiné à notre volonté de soutenir les ambitions de nos clients, nous donne l'opportunité non seulement d'équiper les clients de l'OCIOTM avec les connaissances, l'ensemble des outils et la feuille de route nécessaires pour embrasser pleinement le potentiel d'innovation que recèlent l'innovation blockchain et les actifs numériques, avec l'intention avouée de participer à l'accélération des programmes internes."

À propos de 3iQ

Fondée en 2012, 3iQ est l'un des principaux gestionnaires de fonds d'investissement en actifs numériques au monde. 3iQ a été le premier gestionnaire de fonds d'investissement canadien à proposer un fonds d'investissement public en bitcoins : The Bitcoin Fund (TSX : QBTC) (TSX : QBTC.U), et un fonds d'investissement public en éther : The Ether Fund (TSX : QETH.UN) (TSX : QETH.U). Plus récemment, 3iQ a lancé le 3iQ CoinShares Bitcoin ETF (TSX : BTCQ) (TSX : BTCQ.U) et le 3iQ CoinShares Ether ETF (TSX : ETHQ) (TSX : ETHQ.U). 3iQ offre aux investisseurs des produits d'investissement pratiques et familiers pour s'exposer aux actifs numériques.

À propos de BlockZero Conseils

BlockZero Conseils est un cabinet de services-conseils canadien spécialisé dans la transformation numérique des industries par l'innovation blockchain et les actifs numériques. Le cabinet est le conseiller de confiance des institutions financières, des fintech, des régulateurs et des entreprises pour les accompagner et les guider dans le vaste écosystème du web3, de la crypto, du bitcoin, de la DeFi, des monnaies numériques des banques centrales (MNBC), des stablecoins, sans compter les innovations et les opportunités connexes. BlockZero offre une gamme de services, notamment du conseil stratégique, du conseil opérationnel, du conseil en matière de transactions, du conseil en matière de risques et de l'information stratégique sur le marché. BlockZero sert des clients en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et au Moyen-Orient.

Pour en savoir plus sur BlockZero : https://blockzero.ca

Suivez BlockZero sur Linkedin : https://www.linkedin.com/company/b0

CES DOCUMENTS ET LES INFORMATIONS QU'ILS CONTIENNENT FONT L'OBJET DE RESTRICTIONS ET NE SONT PAS DESTINÉS À ÊTRE PUBLIÉS, DIFFUSÉS OU DISTRIBUÉS, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ CELA SERAIT ILLÉGAL.

Ces documents ne constituent pas une offre de vente ou d'émission ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Ni les titres de 3iQ Corp. (le "Gestionnaire"), ni les titres du Fonds n'ont été ni ne seront enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la "Loi sur les valeurs mobilières"), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un État ou d'une autre juridiction des États-Unis, et ils ne peuvent être offerts, vendus, revendus, transférés ou livrés, directement ou indirectement aux États-Unis, en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières, ou sauf dans le cadre d'une transaction non assujettie à ces exigences, et en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières de tout État ou de toute autre juridiction des États-Unis. Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières ne s'est prononcée sur ces titres et toute affirmation contraire constitue une infraction.

Les fonds de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et de dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

La possession de parts d'un fonds d'investissement entraîne des frais et des dépenses permanents. Un fonds d'investissement doit préparer des documents d'information qui contiennent des renseignements clés sur le fonds. Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur le fonds dans ces documents.

Certains énoncés contenus dans le présent document sont des énoncés prospectifs, y compris ceux identifiés par les expressions "prévoir", "croire", "planifier", "estimer", "s'attendre", "avoir l'intention", "viser", "chercher", "vouloir" et d'autres expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent au Fonds et au gestionnaire. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles du Fonds et du gestionnaire à l'égard des résultats ou des événements futurs. Ces énoncés prospectifs reflètent les croyances actuelles du Fonds et du gestionnaire et sont fondés sur les renseignements dont ils disposent actuellement. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes importants. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent document soient fondés sur des hypothèses que le Fonds et le gestionnaire jugent raisonnables, ni le Fonds ni le gestionnaire ne peuvent garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement des attentes actuelles.

Certains de ces risques, incertitudes et autres facteurs sont décrits dans les documents d'offre des Fonds concernés sous la rubrique "Facteurs de risque". Ces facteurs - dont beaucoup sont indépendants de la volonté du gestionnaire et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir - comprennent : aucune assurance quant à l'atteinte des objectifs d'investissement, la perte d'investissement, la volatilité et la fluctuation de la valeur des cryptoactifs, le risque de concentration, la dépendance à l'égard du Gestionnaire, l'absence de participation au portefeuille de cryptoactifs, les modifications de la législation, les conflits d'intérêts, l'évaluation, les rachats importants, la liquidité limitée des parts, l'historique d'exploitation limité, le risque de taux de change, les contraintes de liquidité sur les marchés de cryptoactifs, le risque fiscal, les risques associés aux réseaux de blockchain et aux forks, les risques associés aux plateformes d'actifs numériques et la cybersécurité.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document ont été préparés dans le but de fournir aux investisseurs potentiels des renseignements généraux d'ordre éducatif sur les cryptoactifs et les Fonds et peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Ni le Fonds ni le gestionnaire n'assument l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si la loi l'exige.

3iQ Corp. ("3iQ") est un gestionnaire de fonds d'investissement canadien dont l'objectif est de fournir aux investisseurs une exposition aux actifs numériques, aux technologies disruptives et à l'espace blockchain. 3iQ a été le premier gestionnaire de fonds d'investissement canadien à convenir de modalités avec les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières pour gérer un fonds d'investissement public en bitcoins et un fonds multi cryptoactifs pour les investisseurs accrédités canadiens. Les parts de certains fonds 3iQ sont offertes par prospectus et par le biais de dispenses de prospectus. Veuillez lire attentivement les documents d'offre avant d'investir.

Contacts

Ryan Graham, JConnelly

862-777-4274

[email protected]

Julie Mercuro, JConnelly

973-349-6471

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1822129/3iQ_Logo.jpg

SOURCE 3iQ

Communiqué envoyé le 21 février 2023 à 09:02 et diffusé par :