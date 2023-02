La SQDC déclare un résultat net de 32,2 millions de dollars pour son troisième trimestre





MONTRÉAL, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Lors de son troisième trimestre, la Société québécoise du cannabis (SQDC) a enregistré un résultat net global de 32,2 millions de dollars. Ce dernier est remis en totalité sous forme de dividende au ministre des Finances du Québec et réinvesti notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis, ainsi que dans la lutte contre les méfaits liés à l'usage de substances psychoactives. À cela s'ajoutent les revenus fiscaux liés à son exploitation sous forme de taxe à la consommation et de taxe d'accise évalués à 54,4 millions de dollars, dont 38,4 millions de dollars au gouvernement du Québec. C'est donc un total de 86,6 millions de dollars qui est destiné aux gouvernements, dont 70,6 millions à l'État québécois.

Les résultats en bref

Les ventes totales de la SQDC réalisées entre le 11 septembre et le 31 décembre 2022 se sont élevées à 187,3 M$, en comparaison à 190,5 M$ durant le même trimestre de l'exercice précédent. La Société a vendu 33 242 kg de cannabis durant ce trimestre. Le volume a subi une légère baisse en raison notamment de la grève perdurant dans 24 succursales qui sont toujours en activité, mais à horaire réduit.

Le réseau de succursales a vendu 31 274 kg de cannabis, pour un montant total de 176,6 M$.



Les ventes sur le site Web, quant à elles, ont atteint 1 968 kg de cannabis, pour un total de 10,7 M$.

4,3 millions de transactions, réalisées sur SQDC.ca et au sein des succursales, ont été enregistrées.

Les charges nettes ont totalisé 27,3 M$, pour un ratio de 14,6 % des ventes.

Faits saillants du trimestre

En octobre, la Société québécoise du cannabis a fêté ses 4 ans d'existence.

La Société a lancé en novembre dernier, dans quelques succursales, un projet pilote visant l'introduction de produits cultivés en petits lots. Cette nouvelle approche permet à la SQDC de considérer des produits soumis par des producteurs ayant une capacité de production limitée, et de tester l'intérêt de la clientèle pour de nouveaux cultivars.

La nouvelle législation fédérale entourant le calcul du gramme équivalent de cannabis pour les boissons est entrée en vigueur et mise en application en succursale le 20 décembre 2022.

Durant le dernier trimestre, la Société a ouvert deux nouveaux points de vente à Montréal, dans les arrondissements de Lachine et du Plateau- Mont-Royal . Elle a ainsi atteint le cap des 92 succursales en activité, en comparaison à 81 succursales lors du troisième trimestre de 2021-2022.

et du Plateau- . Elle a ainsi atteint le cap des 92 succursales en activité, en comparaison à 81 succursales lors du troisième trimestre de 2021-2022. Au 31 décembre 2022, la SQDC comptait 1 087 employés et employées au sein de son réseau et de son siège social.

La SQDC a pris acte des requêtes des employés et employées des succursales de Saint-Nicolas à Québec ainsi que d'Alma, anciennement représentés par le Syndicat de la fonction publique (SCFP), de révoquer leur accréditation syndicale. Des ordonnances ayant été rendues par le Tribunal administratif du travail (TAT) durant le trimestre, cela porte à 48 le nombre de succursales non syndiquées au sein du réseau, sur les 92 qui le composent.

à Québec ainsi que d'Alma, anciennement représentés par le Syndicat de la fonction publique (SCFP), de révoquer leur accréditation syndicale. Des ordonnances ayant été rendues par le Tribunal administratif du travail (TAT) durant le trimestre, cela porte à 48 le nombre de succursales non syndiquées au sein du réseau, sur les 92 qui le composent. L'organisation est toujours en négociation avec le SCFP, qui représente 26 de ses 92 succursales. 24 d'entre elles sont présentement en grève et sont opérées par les gestionnaires selon un horaire réduit. La SQDC espère toujours en arriver à une entente négociée entre les deux parties.

Afin d'assurer un meilleur accès aux produits de cannabis légaux à moindre risque pour la clientèle habitant dans des régions affectées par le conflit de travail, la Société a étendu temporairement son service de livraison express le jour même à Saint-Jean-sur-Richelieu , Mirabel et Saint-Jérôme. De plus, l'horaire d'ouverture a été modifié au sein de certaines des succursales en grève au cours du trimestre afin que les clients et clientes aient accès à un point de vente ouvert dans leur région un minimum de 6 jours sur 7.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et conseiller les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Selon les lois qui nous gouvernent, tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds des revenus provenant de la vente du cannabis, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca

SOURCE Société québécoise du cannabis

