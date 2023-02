Les points forts de BingX à la convention européenne sur la blockchain qui s'est tenue en Espagne





BARCELONE, Espagne, 20 févr. 2023 /PRNewswire/ -- BingX , l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, est ravie d'annoncer son parrainage et sa participation à la prochaine édition 2023 de la Convention européenne sur la blockchain, qui se tient à Barcelone du 15 au 17 février. Cette année marque la cinquième édition de ce grand événement, donnant lieu à trois jours d'activités alors que plus de 200 intervenants du monde entier se réunissent à ce qui s'annonce comme l'événement majeur de l'industrie de la blockchain en Espagne.

La Convention européenne sur la blockchain est l'événement blockchain le plus influent en Europe. Elle est née avec la mission d'accélérer le développement de l'écosystème blockchain. Depuis sa conférence inaugurale en 2018 à Barcelone, EBC a accueilli des milliers de participants, des centaines de conférenciers de premier plan et les meilleures startups de l'espace blockchain & crypto. Son public mondial, composé de fondateurs, d'investisseurs, de régulateurs, de développeurs, d'entreprises et de bien d'autres, se réunit chaque année pour apprendre, s'inspirer et se connecter.

Pablo Monti, ambassadeur de la marque, et Megan Nyvold, responsable des médias pour l'Amérique du Nord, sont invités à représenter BingX lors de cet événement incontournable et à prononcer des discours sur des sujets en vogue du secteur.

Le panel de Pablo se concentre sur le sport et le divertissement, principalement par le biais de la blockchain et du Web3. Il donne une perspective unique du point de vue de l'échange. Il fait un tour d'horizon de l'état actuel de l'industrie de la blockchain, et illustre comment la technologie pourrait changer l'expérience des fans avec quelques cas d'utilisation intéressants de la technologie blockchain pour le sport et le divertissement. Pablo souligne que la génération de nouveaux flux de revenus et l'amélioration de la fidélité des supporters sont deux grands avantages du mélange, alors que nous devons encore relever le plus grand défi - s'éloigner du boom initial des NFT.

Pablo commente également la relation entre les sports, les esports, les jeux vidéo et la blockchain, et la façon dont Web3 peut les réunir et captiver le public actuel et les jeunes. Il déclare : « Nous devons faire face au débat sur la perte d'intérêt du jeune public pour les sports traditionnels, et sur ce que nous pouvons utiliser des esports, des jeux vidéo et même de la blockchain pour faire la différence. Le public jeune est simple : il consomme ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Les sports et le divertissement doivent y prêter attention et agir. Nous avons pu comprendre pourquoi les événements sportifs ont un impact important sur le jeune public lorsqu'ils sont diffusés par des streamers. Nous nous dirigeons maintenant vers un scénario où les streamers peuvent coexister avec les médias traditionnels. Cependant, le problème est de savoir comment offrir les meilleurs contenus possibles sur chaque plateforme sans avoir de problèmes avec les droits de diffusion et les limitations. Il y a une solution, il suffit de la saisir. »

Par ailleurs, à une autre occasion, Megan a donné son point de vue sur la façon dont la confiance peut être établie dans la finance numérique. Elle insiste sur le fait que nous devons tous voir le bon côté des choses et saisir toutes les opportunités possibles pour nous développer avec plus de racines et de confiance après une année difficile, même si c'est difficile pour l'ensemble de la communauté crypto. Elle observe comment le secteur en arrive là et ce qui peut être fait pour corriger ce qui doit l'être et prospérer. Selon Megan, la clé est de renforcer l'acceptation et la responsabilité, de connecter les communautés, d'assurer la sécurité et de punir les mauvais comportements. Elle insiste également sur le courage d'utiliser les obstacles précédents pour se développer. Et enfin, le temps. Le temps permet de laisser les choses se calmer, les médias se détendre, et de donner aux gens la possibilité de faire leurs propres recherches.

Megan partage également son histoire avec BingX dans son discours. Elle est maintenant motivée pour se concentrer sur une mise en oeuvre mondiale et l'éducation des cryptomonnaies avec BingX, qui fournit d'excellents services et continue à restaurer la confiance dans le secteur.

« Nous sommes ravis de sponsoriser et de participer à ce grand événement. C'est un espace merveilleux pour se connecter avec la communauté Web3 et crypto et partager des idées brillantes. Cette fois, nous ne nous mêlons pas seulement aux amis et aux pairs de l'industrie et nous nous amusons, mais nous célébrons également la résilience et la croissance de cette industrie et discutons de ce que l'avenir peut réserver. En tant que première plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, BingX continuera à explorer de nouvelles solutions et à créer une meilleure expérience utilisateur. BingX a montré la voie pour changer le monde. Et ce changement peut commencer par chaque individu », ajoute Megan.

En reconnaissance de l'excitation croissante autour de l'événement, BingX organise également un Cocktail Party à proximité, un dîner et un cocktail exclusifs pour les partenaires, les KOLs, et les professionnels de la crypto pour réseauter, le 16 février.

À propos de BingX

BingX est une plateforme d'échange de cryptomonnaies leader du marché, offrant des services de trading au comptant, de dérivés, de copy trading et de grid trading dans plus de 100 pays et régions du monde avec plus de 5 millions d'utilisateurs. BingX met en relation les utilisateurs avec des traders experts et la plateforme de manière sûre, simple et transparente.

