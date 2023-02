Consultations prébudgétaires du Québec 2023-2024 - Diminuer la pression sur les municipalités dans un contexte inflationniste persistant, une priorité pour l'UMQ





QUÉBEC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - En prévision du dépôt du budget 2023-2024 du gouvernement du Québec, qui aura lieu en mars prochain, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a présenté aujourd'hui ses recommandations au ministre des Finances, monsieur Eric Girard.

D'entrée de jeu, l'UMQ a souligné l'importance de réduire la pression sur les budgets municipaux, occasionnée pas un contexte inflationniste persistant.

« L'inflation est forte et soutenue, et cela se répercute directement sur nos finances. Nous avons une pression à la hausse des coûts des projets d'infrastructures municipales, qui ont grimpé de plus de 30 % en deux ans. Aussi, les exigences pour rendre nos infrastructures plus résilientes aux aléas climatiques sont importantes. Tout cela dans un contexte où nos revenus ne suivent pas », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Miser sur le dynamisme économique

L'Union propose que le budget favorise un rattrapage du rythme prépandémique dans les projets municipaux, étant donné la hausse des prix qui a fait gonfler la facture dans les dernières années. Pour y arriver, plusieurs conditions gagnantes devront être mises de l'avant, dont les suivantes :

Rééquilibrer le Plan québécois des infrastructures (PQI) afin de tenir compte de l'impact des changements climatiques sur les infrastructures municipales;

Majorer les programmes d'aide financière pour les infrastructures municipales de l'ordre de 30 %;

Mettre sur pied un nouveau programme pour la construction et la rénovation d'installations sportives et le doter d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans;

Devancer, à l'année financière 2023-2024, le versement des 1,8 milliard de dollars en logement social et abordable, annoncé dans le cadre de la campagne électorale;

Prévoir un financement de 125 millions de dollars sur cinq ans pour des projets innovants pour la vitalité commerciale des centres-villes;

Financer des investissements permettant de soutenir les municipalités dans le déploiement et la mise à niveau d'infrastructures routières visant à apaiser la circulation et à sécuriser les déplacements actifs.

Dans le cadre de la consultation, l'UMQ a également formulé des propositions en matière de mobilité des personnes :

Prévoir une aide spécifique de 570 millions de dollars pour 2023 afin d'assurer le maintien d'un même niveau global de service de transport collectif, et de convenir avec le monde municipal d'un cadre financier pour l'ensemble de la période 2023-2028 afin d'assurer la prévisibilité, la stabilité et la pérennité des opérations du transport collectif;

Revoir le modèle d'affaires pour le transport aérien régional et réaffecter une partie des sommes non utilisées dans le Programme d'accès aérien aux régions (PAAR);

Prolonger le Programme d'aide à la relance du transport interurbain par autobus (PARTIA) jusqu'à mars 2024, en y injectant 20 millions de dollars.

Les recommandations détaillées présentées par l'UMQ dans le cadre des consultations prébudgétaires sont disponibles en ligne sur le site Internet de l'UMQ .

