CGTN : Croissance de la demande intérieure et ouverture de l'économie chinoise : un bon départ en 2023





PÉKIN, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- Des indicateurs encourageants, qui vont des recettes touristiques et des recettes des salles de cinéma à l'indice des directeurs d'achat (PMI), démontrent que l'économie chinoise a pris un bon départ en 2023.

Comme l'a souligné le président chinois Xi Jinping lors de la Conférence annuelle sur le travail économique central de décembre dernier, le travail économique de la Chine en 2023 sera axé sur l'augmentation de la demande intérieure, l'accélération de la construction d'un système industriel moderne, le travail sans relâche pour développer le secteur public et soutenir le secteur privé, la stimulation de l'investissement étranger et l'atténuation des principaux risques économiques et financiers.

Le Qiushi Journal, une revue phare du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) a publié jeudi l'article du président Xi Jinping intitulé « Several Major Issues in Current Economic Work » (Quelques problèmes d'envergure avec le travail économique actuel), qui fait partie de l'important discours du président prononcé à la Conférence annuelle centrale sur le travail économique le 15 décembre 2022.

Augmentation de la demande intérieure

L'insuffisance de la demande est maintenant la principale contradiction de l'exploitation économique. Dans son article, le président Xi Jinping souligne qu'il faut faire des efforts pour stimuler la demande intérieure en accordant la priorité à la reprise et à l'accroissement de la consommation et en encourageant l'investissement privé par le biais d'investissements publics et de politiques d'incitation.

L'article préconisait également la stabilisation des exportations vers les pays développés et l'expansion des exportations vers les économies de marché émergentes.

L'essor de la consommation pendant la fête du Printemps est une indication du potentiel du marché intérieur et du dynamisme de l'économie chinoise.

Pendant ce congé d'une semaine, les recettes des ventes des secteurs de la consommation en Chine ont augmenté de 12,2 % comparativement au congé de l'année précédente, qui avait eu lieu du 31 janvier au 6 février, selon les données de l'administration fiscale de l'État.

Selon le ministère de la Culture et du Tourisme du pays, environ 308 millions de déplacements intérieurs ont été effectués pendant la fête du Printemps de cette année, soit une hausse de 23,1 % par rapport à l'année précédente. Les recettes provenant du tourisme intérieur générées pendant le congé d'une semaine ont atteint 375,8 milliards de yuans (environ 55,52 milliards de dollars); une hausse de 30 % par rapport à l'année précédente.

Les salles de cinéma du pays ont récolté 6,76 milliards de yuans (environ 1 milliard de dollars), soit le deuxième total brut le plus élevé pour la fête annuelle, a déclaré l'Administration du cinéma de Chine.

Ouverture de haut niveau

L'article incitait les lecteurs à faire des efforts visant à poursuivre les réformes de haut niveau et l'ouverture, et à tirer parti des forces de l'énorme marché chinois et de la vigueur de l'économie intérieure de la Chine pour attirer des ressources mondiales et des facteurs de production.

Le président chinois a mis l'accent sur l'accroissement de l'accès au marché et l'instauration d'un environnement d'affaires de calibre mondial pour attirer et utiliser des capitaux étrangers et ainsi accorder aux entreprises financées à l'étranger un traitement national et améliorer les services offerts aux entreprises financées à l'étranger.

Les activités commerciales étrangères de la Chine ont connu une hausse des commandes au début de 2023 malgré l'entrée en vigueur de mesures anti-COVID-19 plus rigoureuses. L'indice PMI du secteur manufacturier chinois a atteint 50,1 en janvier; un retour à la croissance après trois mois consécutifs de contraction. L'indice des nouvelles commandes a augmenté de sept points de pourcentage pour atteindre 50,9 %, selon les données du bureau national des statistiques.

Selon un récent rapport publié par la Banque asiatique de développement (BAD), la Chine demeure la principale destination des investissements étrangers directs (IED) en Asie. Le ministère chinois du Commerce a indiqué que la présence réelle d'IED dans la Chine continentale a augmenté de 6,3 % d'une année à l'autre, jusqu'à atteindre 1,23 billion de yuans en 2022. En dollars américains, les IED ont augmenté de 8 % d'une année à l'autre, jusqu'à atteindre 189,13 milliards de dollars.

Dans sa plus récente mise à jour de son rapport Perspectives de l'économie mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour la Chine en 2023, les faisant passer de 4,4 % à 5,2 %. Les banques d'investissement, dont Morgan Stanley et Goldman Sachs, ont également révisé leurs prévisions de croissance pour la deuxième économie mondiale.

https://news.cgtn.com/news/2023-02-15/Xi-Jinping-s-article-on-economic-work-to-be-published-1hrBXdN3cSA/index.html

