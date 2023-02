Initiative Appuyer les communautés noires du Canada : La Ministre Gould annonce le financement de plus de 500 projets visant à renforcer les capacités





SCARBOROUGH, ON, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Au Canada, la diversité est notre force; c'est pourquoi le gouvernement fédéral finance des initiatives qui valorisent le passé et les contributions des Canadiens noirs et qui admettent les obstacles auxquels ils sont confrontés.

Dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada, le gouvernement du Canada investit dans des organisations communautaires dirigées par des Noirs et offrant leurs services aux Noirs. Ces organisations sont situées aux quatre coins du Canada et ont pour objectif de rapprocher les communautés noires des décideurs, afin que leurs priorités et besoins soient mieux satisfaits.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé que 31,4 millions de dollars seraient injectés dans le Réseau d'organismes de financement dirigés par des personnes noires, constitué de Tropicana Community Services, de l'Africa Centre, de la Black Business Initiative et du Groupe 3737. Ce réseau versera des fonds aux organisations communautaires dirigées par des Noirs dans le cadre de plus de 500 projets supplémentaires menés à travers le Canada pour renforcer les capacités. Ces fonds additionnels font grimper à 50 millions de dollars le financement total versé en subventions par le Réseau à 939 projets. Une liste exhaustive des projets sera publiée sur le site Web de chaque membre du Réseau au printemps 2023.

Le gouvernement du Canada, en collaboration avec les 4 membres du Réseau, veille à ce que les investissements fédéraux répondent aux besoins des communautés noires du Canada.

Citations

« L'initiative Appuyer les communautés noires au Canada a été conçue pour coopérer avec les communautés noires. Son objectif est de renforcer les capacités des organisations dirigées par des Noirs et qui servent ces communautés, et de les soutenir dans leur travail de promotion de l'inclusion. Elle a également pour but d'éliminer les obstacles systémiques auxquels les Noirs sont confrontés, y compris le racisme. En collaborant avec le Réseau d'organismes de financement dirigés par des personnes noires, nous pouvons nous assurer que les décisions d'investissement sont prises par les communautés noires et qu'elles leur profiteront. »

- Karina Gould, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Le Réseau national des bailleurs de fonds noirs continue d'écrire l'histoire alors que nous annonçons, en ce Mois de l'histoire des Noirs, un financement supplémentaire pour l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada (IACNC). Ce nouveau financement, qui provient d'Emploi et Développement social Canada, aidera à faire avancer le travail qu'effectuent les organismes communautaires noirs en vue d'accroître leurs capacités, et il aura une incidence directe sur le travail qu'ils font en vue de servir la communauté. »

- Raymund Guiste, le directeur général de Tropicana Community Services

« L'Africa Centre a mis à exécution l'IACNC en ayant recours à un modèle d'exécution intermédiaire qui a permis d'équiper des organismes communautaires noirs de toutes les régions du Canada de ce qui est nécessaire pour atteindre l'excellence opérationnelle et la capacité de gouvernance, de même que la viabilité financière. Nous avons poursuivi notre collaboration avec les organismes bénéficiaires afin d'assurer une responsabilisation, une analyse des impacts et le recours à des pratiques exemplaires alors qu'ils mettent en oeuvre leurs projets de renforcement des capacités. »

- Sharif Haji, le directeur général d'Africa Centre

« BBI est fier d'être l'un des quatre membres du réseau d'intermédiaires des bailleurs de fonds noirs administrant la subvention pour le renforcement des capacités de l'IACNC, fier de faire partie de cet effort et enthousiasmé par l'incidence qu'il a. Nous reconnaissons et remercions EDSC pour l'incidence de la subvention pour le renforcement des capacités de l'IACNC, ce qui va bien au-delà du soutien financier. Il s'agit d'investir dans les voix noires, dans le leadership noir et dans l'excellence noire. Ce financement a et continuera d'avoir une incidence importante. Les organisations noires à but non lucratif et celles dirigées par des Noirs ont le potentiel d'élever et d'autonomiser la communauté noire en fournissant des services essentiels et en plaidant pour un changement systémique. »

- Rustum Southwell, le président-directeur général de la Black Business Initiative

« Le renforcement des capacités nécessite le recours à une approche écosystémique comportant la participation de partenaires provenant de différents secteurs et possédant diverses expertises. Quel immense plaisir que de créer une incidence durable de concert avec le gouvernement fédéral et le réseau national des bailleurs de fonds. Nous sommes très heureux de recevoir ce financement supplémentaire d'Emploi et Développement social Canada qui nous permettra non seulement de poursuivre notre objectif initial de renforcer les capacités d'une organisation dirigée par des Noirs, mais aussi de créer une croissance percutante et considérable dans les communautés d'ascendance africaine. »

- Louis-Edgar Jean-François, le président-directeur général, Groupe 3737

Les faits en bref

En janvier 2018, le premier ministre a annoncé que le Canada avait officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies. En reconnaissance de cette décennie, le gouvernement du Canada a créé l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada pour renforcer les capacités et l'efficacité des organismes dirigés par des Noirs.

avait officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies. En reconnaissance de cette décennie, le gouvernement du a créé l'initiative Appuyer les communautés noires du pour renforcer les capacités et l'efficacité des organismes dirigés par des Noirs. Depuis 2019, plus de 175 millions de dollars ont été versés au titre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada . À ce jour, les bailleurs de fonds nationaux ont versé plus de 56,4 millions de dollars de subvention à 939 projets à travers le Canada .

. À ce jour, les bailleurs de fonds nationaux ont versé plus de 56,4 millions de dollars de subvention à 939 projets à travers le . Le 15 novembre 2022, les noms des nouveaux membres du Groupe de référence externe de l'initiative ont été annoncés. La première cohorte du Groupe comprend sept membres d'ascendance africaine issus du secteur sans but lucratif, du secteur de l'éducation et des secteurs public et privé. Les membres du groupe travailleront dans un esprit d'alliance afin d'aider le ministre à assurer une mise en oeuvre efficace de l'IACNC et à renforcer les capacités des communautés en fournissant des conseils stratégiques, une expertise et un aperçu des nouvelles priorités des Canadiens noirs.

Dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada , le gouvernement appuie également la création d'un institut national pour faire avancer les initiatives qui abordent les questions touchant les Canadiens noirs du point de vue des Noirs.

Liens connexes

À propos de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada

Le gouvernement du Canada énonce son soutien pour environ 1300 projets dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada (4 août 2021)

La ministre Gould annonce la composition du Groupe de référence externe de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada (15 novembre 2022)

Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme

