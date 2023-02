Directement du garage Honda : Le projet de création d'un Honda CR-V Hybrid Racer de 800 chevaux bientôt dévoilé





MARKHAM, ON, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Les esprits créatifs des ingénieurs de Honda Performance Development (HPD) et de l'Auto Development Center (ADC), ainsi que des concepteurs de la North America Auto Design Division d'American Honda, ont conçu et construit le véhicule de haute performance par excellence, le Honda CR-V Hybrid Racer, un monstre électrifié pour la piste d'une puissance d'environ 800 chevaux. Le CR-V Hybrid Racer sera dévoilé le 28 février 2023. #CRVhybridracer

À propos de Honda Performance Development

Honda Performance Development, Inc. (HPD) est une filiale en propriété exclusive d'American Honda Motor Co., Inc. et dirige tous les programmes de course haute performance de Honda et d'Acura en Amérique du Nord. HPD se spécialise dans la conception et le développement de groupes motopropulseurs, de châssis, de composants électroniques, de pièces de performance et de produits d'assistance technique et d'assistance à la course. Des courses de pointe au INDYCAR et au IMSA SportsCar jusqu'aux programmes commerciaux de course, HPD a une longue histoire de création, de fabrication et de soutien aux clients des divisions Honda Racing et Acura Motorsports depuis 1993 (www.hpd.honda.com - site en anglais seulement).

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et près de 10 millions de voitures et de camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR-V sont actuellement construits. Honda Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition de plus de 3 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Depuis sa création, Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada par l'entremise d'un réseau de plus de 280 concessionnaires partout au pays. Pour plus d'information, visitez le site Web www.hondacanada.ca.

