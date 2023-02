100 projets pour « Mon succès numérique »





QUÉBEC, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Le Réseau des CCTT est heureux d'annoncer que le projet « Mon succès numérique », lancé officiellement le 19 septembre 2022, vient d'atteindre la barre des 100 projets. Rappelons que ce programme de financement découle d'un investissement de 11,5 M$ provenant du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dans le cadre de son offensive de transformation numérique (OTN).

Le programme cible principalement les petites et moyennes entreprises souhaitant débuter une transformation numérique. D'ailleurs, la majorité des projets retenus s'impose en tant que la première étape du processus de transformation que déploie l'entreprise. La réalisation d'une preuve de concept, l'analyse de solutions numériques, le développement de simulations préliminaires, l'élaboration de cahiers de charges, etc. sont tous des exemples permettant aux entreprises de bâtir la confiance envers leur mécanisme d'innovation.

« La numérisation est un processus continu et réaliser avec grand succès un premier projet de transformation numérique facilite le prochain! L'étroite collaboration avec les experts des CCTT alimente cette réussite et offre aux PME des solutions adaptées à leurs besoins. Les entreprises accompagnées possèdent alors tous les outils nécessaires pour amorcer de nouveaux projets, continuer leur transformation et assurer leur croissance ! » - Marie Gagné, PDG du Réseau des CCTT

Le secteur manufacturier, fleuron de l'industrie québécoise, trône au sommet des milieux preneurs. Une grande fierté pour le Réseau des CCTT - Synchronex, mais, surtout, pour l'équipe-conseil en transformation numérique qui chapeaute le processus d'accompagnement. À ce jour, plusieurs centaines d'entreprises ont été interpellées par les différentes actions du réseau afin de s'assurer que le programme contribue à l'essor de l'économie québécoise.

« Parmi ces 100 projets, plus d'une dizaine sont déjà finalisés! C'est une excellente nouvelle puisque le programme propose une prise en charge efficace et un livrable rapide! C'est un laps de temps variant de 2 à 5 mois, entre le moment où l'entreprise lève la main et le transfert de la technologie par le CCTT! » Étienne Dansereau, Coordonnateur de l'équipe-conseil en transformation numérique du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT invite toutes les organisations québécoises à soumettre un projet de transformation numérique via ce formulaire. Les projets soumis peuvent bénéficier d'une subvention pouvant atteindre 22 500 $.

À propos du Réseau des CCTT - Synchronex

Le Réseau des CCTT - Synchronex est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales (CCTT). C'est aussi un OBNL qui accompagne les CCTT dans leur développement, le déploiement de pratiques novatrices et qui veille à leurs intérêts.

Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2400 experts du réseau des CCTT possèdent des solutions adaptées au milieu preneur.



