INGLASCO ANNONCE L'ACQUISITION STRATÉGIQUE DE THE SPORTS VAULT





Possédant des décennies d'expertise en matière de licences sportives des principales ligues professionnelles nord-américaines, Inglasco s'étend à présent au secteur de la vente au détail et aux consommateurs.

SHERBROOKE, QC, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Inglasco Inc., un chef de file nord-américain de licences sportives et le plus important fournisseur de rondelles de hockey au monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de The Sports Vault, une société de licences hautement diversifiée d'articles sportifs innovants. Inglasco élargira ses canaux de distribution et de vente au détail en offrant un plus grand choix de produits sous licences qui mettront en vedette les principales ligues sportives professionnelles nord-américaines.

Installée à Sherbrooke, au Québec, depuis plus de 40 ans, Inglasco est reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses articles promotionnels sous licences et personnalisés, en plus d'être le plus important fournisseur de rondelles de hockey sur glace aux 32 équipes de la LNH. Parmi les licences que Inglasco détient depuis longtemps, on retrouve la LNH, la AHL, la ECHL, Hockey Canada et Hockey USA.

The Sports Vault, dont le siège social est situé à Winnipeg, au Manitoba, offre une gamme de produits de grande qualité dans une myriade de catégories et de ligues professionnelles. L'entreprise possède une solide réputation en matière de développement de produits novateurs. The Sports Vault détient des licences pour les produits de commerce de détail de la LNH, de la NFL, de la MLB, de la NBA, de la LCF, de la NCAA et, plus récemment, de Canada Soccer.

«?Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition de The Sports Vault, qui propulse notre croissance grâce à ce que nous faisons le mieux, soit en offrant à nos partenaires de vente au détail et à d'innombrables amateurs de sport les produits qu'ils aiment pour célébrer leurs équipes préférées.?» a commenté Anthony Fisher, chef de la direction chez Inglasco Inc. «?Cette acquisition est un complément stratégique parfait qui nous permet d'offrir encore plus de valeur à nos ligues partenaires pour les années à venir.?»

«?Je crois que les entités regroupées seront une locomotive économique pour le secteur en Amérique du Nord?», a commenté Jeff Thompson, président et fondateur de The Sports Vault. Nous avons hâte de profiter des avantages de l'infrastructure d'Inglasco tout en continuant à produire des produits de qualité et novateurs.?»

Dans les prochains mois, Inglasco et The Sports Vault commenceront le processus d'intégration des activités tout en assurant une transition harmonieuse pour les clients, les partenaires et les fournisseurs.

À PROPOS D'INGLASCO

Inglasco inc est un nom connu dans le domaine du hockey depuis 1976, l'année de l'inauguration de l'entreprise. Au milieu des années 80, Inglasco a signé son premier contrat avec la Ligue nationale de hockey (LNH) à titre de fournisseur officiel exclusif de toutes les équipes de la LNH. Ce partenariat se poursuit aujourd'hui. Fière d'être présente à Sherbrooke (Québec), Inglasco continue d'être reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits, tout en étant le premier fabricant et distributeur nord-américain de rondelles de hockey sur glace en plus d'offrir une vaste sélection d'articles promotionnels et d'accessoires sous licences. Parmi les licences que Inglasco détient depuis longtemps, on retrouve la LNH, la AHL, la ECHL, Hockey Canada et Hockey USA.

Visitez : Inglasco.com

Instagram : @Inglasco_inc

Facebook : @Inglasco Inc.

À PROPOS DE SPORT VAULT

The Sports Vault (TSV) est une entreprise spécialisée dans les licences et les nouveautés sportives qui compte plus de trois décennies d'expérience dans les domaines de la vente au détail et la production d'articles promotionnels. TSV s'est forgé une réputation en matière de conception et de fabrication de produits novateurs de grande qualité, distribués par des canaux de vente au détail conventionnels et uniques. TSV détient actuellement des licences dans une variété de catégories de produits avec la LNH, la NFL, la MLB, la NBA, la LCF, la NCAA et Canada Soccer.

Visitez : Thesportvault.com

Instagram : @thesportvaultcanada

Facebook : @The Sports Vault Corp.

