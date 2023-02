La Fondation Cardano élargit son équipe de direction avec de nouveaux COO et CLO





La Fondation Cardano a annoncé aujourd'hui la nomination d'Andreas Pletscher au poste de Chief Operating Officer (COO) et de Nicolas Jacquemart au poste de Chief Legal Officer (CLO). Andreas Pletscher rejoint la Fondation en provenance de PwC tandis que Nicolas Jacquemart rejoint la FINMA, l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers.

Concernant ces nominations, Frederik Gregaard, CEO de la Fondation Cardano, déclare : « Je suis ravi d'accueillir Andreas et Nicolas dans l'équipe de la Fondation Cardano. Ils apportent non seulement une expertise énorme, mais aussi une ambition et un dynamisme incroyables, et je sais qu'ils auront un impact considérable sur notre mission, qui consiste à améliorer la résilience opérationnelle et l'adoption de la blockchain Cardano tout en éduquant le monde sur les applications et le potentiel de cette technologie. »

Andreas Pletscher apporte une riche expérience au rôle de COO. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers locaux et internationaux, Andreas a géré des projets complexes de transformation opérationnelle et informatique. Il a travaillé comme directeur technologique chez PwC et IBM, et le projet le plus récent d'Andreas consistait à diriger une grande transformation pour un fournisseur de services de cryptographie en Suisse.

À propos de son nouveau rôle de COO de la Fondation Cardano, Andreas Pletscher déclare : « Frederik parle de la résilience opérationnelle comme l'un des principaux domaines d'intervention de la stratégie de la Fondation Cardano et je pense que c'est un excellent objectif pour tout COO, mais en particulier pour celui dont la tâche est si liée à la technologie, à la sécurité et à la communauté. Je suis impatient de soutenir nos équipes pour améliorer les performances et la résilience de la blockchain Cardano, et je le ferai en aidant à améliorer les performances et la résilience de la Fondation Cardano. »

Nicolas Jacquemart, quant à lui, apporte une solide expérience dans le domaine juridique à l'équipe de direction de la Fondation. Plus récemment, il a travaillé au fintech desk de la FINMA, l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers. Auparavant, il a occupé plusieurs postes dans des cabinets d'avocats de renom en Suisse. Il est titulaire d'un doctorat en droit de l'Université de Zurich, où il a étudié l'intersection de la technologie blockchain et de la réglementation des marchés financiers.

Dans l'attente de son nouveau poste de CLO, Nicolas Jacquemart déclare : « C'est une période fascinante pour entrer dans ce rôle. La Fondation Cardano prend au sérieux l'engagement juridique et l'éducation, alors que l'intérêt pour l'espace blockchain est prononcé. Les opportunités de coopération sont nombreuses et je suis ravi de travailler à l'interface entre l'écosystème Cardano, la communauté blockchain au sens large, les régulateurs et la profession juridique. »

