Mise à jour concernant la mpox (variole simienne) au Canada - Le 15 février 2023

OTTAWA, ON , le 15 févr. 2023 /CNW/ - L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) émet la présente déclaration afin de faire le point sur l'intervention en cours à l'égard de la mpox.

Le 9 février 2023, le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a convoqué une réunion du Comité d'urgence du Règlement sanitaire international (RSI, disponible en anglais seulement) sur la flambée épidémique multipays de mpox, afin d'évaluer la flambée internationale en cours. Le 23 juillet 2022, le directeur général de l'OMS a déclaré que la variole était une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).

Le directeur général de l'OMS a étudié l'avis du Comité et a conclu que l'épidémie de mpox constitue toujours une USPPI. En outre, le directeur général de l'OMS a publié cet avis sous forme de recommandations temporaires dans le cadre des RSI.

Depuis le début de la flambée de mpox, le gouvernement du Canada a agi promptement pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne, notamment en élaborant des recommandations sur la prévention et le contrôle de l'infection, ainsi qu'en fournissant des tests de laboratoire, des données de séquençage et des conseils aux provinces et aux territoires. D'autres mesures ont également été prises, dont la mise en place d'une surveillance de la santé publique, pour suivre l'évolution des éclosions, des discussions avec des organismes communautaires et la distribution de vaccins et de traitements aux provinces et aux territoires. En se fondant sur les données scientifiques et les preuves les plus récentes, le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces et les territoires pour instaurer une approche durable de la gestion continue de la variole.

Le gouvernement du Canada reconnaît que le directeur général de l'OMS a établi que la mpox demeure une USPPI. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec l'OMS, ses partenaires internationaux et les provinces et territoires canadiens pour surveiller la situation de la mpox et définir le meilleur plan d'action pour limiter la propagation du virus et atténuer les répercussions sur la santé et la société. La gestion continue de la mpox repose sur une vigilance constante quant à la réapparition des cas et sur diverses mesures de santé publique, dont l'engagement communautaire, une éducation ciblée en matière de santé publique, le fait de donner au public les moyens de faire des choix éclairés et la vaccination.

Les provinces et les territoires continueront d'avoir accès à des vaccins, y compris pour l'administration d'une deuxième dose d'ImvamuneMD aux personnes plus vulnérables. Depuis mai 2022, le gouvernement du Canada a distribué plus de 145?000 doses de vaccin et plus de 165 traitements.

Les Canadiens et Canadiennes peuvent aider à réduire le risque d'infection ou de propagation du virus en prenant les mesures suivantes :

rester à la maison et limiter les contacts avec d'autres personnes si l'on présente des symptômes, ou selon les recommandations d'un professionnel de la santé;

éviter tout contact physique étroit, y compris les contacts sexuels, avec une personne infectée par le virus ou susceptible d'y avoir été exposée;

maintenir de bonnes pratiques d'hygiène des mains et d'hygiène respiratoire;

nettoyer et désinfecter les surfaces et les objets du domicile qui sont fréquemment touchés, surtout après avoir reçu des visiteurs.

Pour réduire le risque d'infection et de propagation du virus, l'ASPC recommande à la population d'utiliser des condoms et d'adopter des pratiques sexuelles sûres, y compris d'avoir moins de partenaires sexuels, en particulier des partenaires inconnus, même s'ils ne présentent pas de symptômes.

