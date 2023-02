Projet de loi limitant le recours à la main-d'oeuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux - La CSQ et la FSQ-CSQ saluent l'intention





MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et sa Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) saluent le dépôt du tout premier projet de loi limitant le recours aux services d'une agence de placement de personnel et à de la main-d'oeuvre indépendante (MOI) dans le secteur de la santé et des services sociaux. La CSQ et sa fédération souhaitent, pour le bien de la population et du personnel, que cesse le recours systématique aux agences privées.

« Nous saluons l'intention du gouvernement de limiter le recours aux agences de placement privées, indique le secrétaire-trésorier de la CSQ, Luc Beauregard. Il était plus que temps que le gouvernement mette un frein à ce qui a toutes les apparences d'un bar ouvert. Rappelons que Québec a dépensé trois milliards de dollars en six ans pour de la main-d'oeuvre externe. Ces montants, substantiels, auraient été mieux investis pour améliorer les conditions de travail du personnel, épuisé et à bout de souffle, partout dans le réseau. Nous tendons la main au gouvernement pour trouver des solutions à cet enjeu récurrent, qui nuit au bon fonctionnement du réseau. Nous entendons d'ailleurs participer aux consultations sur le projet de loi et examiner avec vigilance le projet de règlement qui suivra. »

« Sur le terrain, la MOI a un effet déstabilisant sur les équipes de soins, s'inquiète Déreck Cyr, vice-président de la FSQ-CSQ. La main-d'oeuvre indépendante nourrit le sentiment d'inégalité de traitement, démobilise notre monde et favorise l'exode du personnel soignant vers les agences privées. En un mot comme en cent : la MOI contribue à aggraver la pénurie de main-d'oeuvre dans le réseau. Ce projet de loi est nettement un pas dans la bonne direction. Souhaitons toutefois que le gouvernement s'attaquera avec vigueur à ce problème et qu'il n'abusera pas de son droit d'autoriser un organisme du secteur de la santé et des services sociaux de continuer à recourir à de la main-d'oeuvre indépendante. »

La CSQ représente près de 215 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 500 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

