Zilliant annonce une forte croissance et continue de transformer le secteur des logiciels de tarification et de revenus





Zilliant, la plateforme logicielle n°1 pour l'optimisation et la gestion des prix et des revenus, a annoncé aujourd'hui avoir récemment terminé une année avec une croissance annuelle du chiffre d'affaires récurrent de 17 % et une rétention nette de 108 %. Avec des solutions Zilliant déployées dans plus de 152 pays, la société a conquis un nombre important de nouveaux clients, notamment Wasserstrom, MacAllister Rentals, Pella Windows & Doors, Kafrit Group, Tetra Pak, Vertical Supply Group et ASC Engineered Solutions. La croissance de Zilliant met en évidence le caractère grandissant et stratégique du marché de l'optimisation et de la gestion des prix et des revenus.

Le 1er août 2022, Zilliant a nommé Pascal Yammine au poste de PDG. P. Yammine était précédemment senior vice-président et directeur général de Salesforce Revenue Cloud.

« Nous avons été ravis d'accueillir de nouveaux clients Zilliant et d'approfondir nos relations avec nos clients existants en 2022 », déclare Pascal Yammine, PDG de Zilliant. « En dépit d'une économie difficile, Zilliant a vu plus de 50 % de sa valeur annuelle d'abonnement provenir de nouveaux clients. Au début de l'année 2023, les entreprises B2B continueront d'être confrontées à l'inflation, aux perturbations de leur chaîne d'approvisionnement, à la possibilité d'une récession et d'une dégradation des coûts, ainsi qu'à l'essor continu du commerce numérique. Zilliant est idéalement positionné pour aider ces entreprises à croître de manière rentable malgré ces vents économiques défavorables. »

En 2022, Zilliant a lancé son programme innovant Quick Start, qui change la donne dans le secteur des logiciels de tarification et de revenus, offrant des délais de déploiement inégalés de trois à huit semaines pour ses solutions leaders du marché qui rationalisent les fonctions commerciales critiques. En 2022, Zilliant a lancé les solutions Quick Start suivantes :

Quick Start for Global & Country Price Lists : simplifie la gestion des listes de prix mondiales et nationales avec une cascade standardisée dans Price Managertm, qui peut être déployé en seulement quatre semaines.

Quick Start for Revenue Operations & Intelligence : permet aux commerciaux de dynamiser leurs ventes grâce à des actions spécifiques au compte générées par Sales IQtm et Campaign Managertm, qui peuvent être déployés en seulement trois semaines.

Quick Start for Agreement Management : simplifie la création, la gestion et le renouvellement des contrats de prix clients dans Deal Managertm, déployable en seulement quatre semaines.

En 2022, Zilliant a également lancé Next-Generation Price IQ®, l'application d'optimisation des prix la plus rapide et la plus transparente du marché. Next-Generation Price IQ® permet aux entreprises de multiplier par 10 le retour sur investissement en moins d'un an et d'être opérationnelles en 90 jours.

En plus de la croissance des revenus et des innovations de produits en 2022, Zilliant a nommé Faraz Iqbal au poste de senior vice-président de la prestation de services pour se concentrer sur le renforcement de la solide renommée de Zilliant en termes de délais de valorisation inégalés.

Zilliant a de nouveau été reconnu comme le leader des applications B2B d'optimisation et de gestion des prix en 2022 par Quadrant Knowledge Solutions et Constellation Research.

À propos de Zilliant

Zilliant optimise le commerce intelligent pour les entreprises B2B en connectant leurs stratégies commerciales à une exécution efficace. Notre logiciel d'optimisation et gestion des prix et d'orientation des ventes permet une croissance rentable en transformant la façon dont nos clients utilisent les données pour tarifer et vendre sur les canaux traditionnels et numériques. La science des données, le logiciel natif du cloud et l'engagement pour le succès client de Zilliant offrent le retour sur investissement le plus élevé, les délais de valorisation les plus courts et la meilleure satisfaction client. Apprenez-en plus sur la façon dont Zilliant optimise le commerce intelligent sur www.zilliant.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 février 2023 à 11:25 et diffusé par :