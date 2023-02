L'ACQ sera de la 13e édition du Grand défi Pierre Lavoie





QUÉBEC, le 15 févr. 2023 /CNW/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) participera au 1000 km de vélo à relais du Grand défi Pierre Lavoie avec une équipe de 5 cyclistes. La délégation de l'ACQ partira du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à Montréal, du 8 au 11 juin 2023 et fera donc 60 heures de vélo. L'ACQ est aussi très fière d'avoir été sélectionnée comme équipe coup de coeur pour participer au défi.

Impressionnée par l'engagement de l'école Saint-Joseph envers sa communauté et souhaitant affirmer sa responsabilité sociale comme organisation, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est heureuse d'appuyer l'école en qualité d'ambassadrice des saines habitudes de vie.

Cet engagement permet aussi à l'ACQ de faire valoir son engagement dans le virage santé, de mettre en lumière une de ses valeurs clés qu'est la collaboration et de participer à une expérience hors du commun prônant le dépassement de soi. À travers ce défi, l'ACQ permet aux membres de son équipe de partager avec les élèves leur passion pour le sport, l'importance de bouger, mais aussi leur passion pour la construction.

L'équipe de cyclistes sera composée de 3 dirigeants d'entreprises du secteur de la construction, membres de l'ACQ, ainsi que 2 employés de l'ACQ Provinciale, qui ont tous à coeur la santé, le bien-être et la réussite scolaire chez les jeunes.

Afin de mener à bien cet événement, nous vous incitons à faire un don. Ceux-ci permettront à la direction de l'école de réaliser des projets sportifs intéressants. À titre d'exemple, la direction de l'école souhaite initier ses élèves au ski de fond et à la trottinette d'hiver. Un beau projet qui permettra aux jeunes d'apprécier le sport, même par temps froid !

La délégation de l'ACQ est composée de Jean-François Arbour, ing., président de l'ACQ et vice-président exécutif du Groupe Humaco, Éric Fraser, vice-président IC/I et président de Les électriciens Desjardins, Geoffrey Deschênes, administrateur de l'ACQ et président de Plomberie Robert Deschênes, Joseph Faye, directeur des services corporatifs de l'ACQ et Catherine Boivin, coordonnatrice au design graphique de l'ACQ.

Pour faire un don, veuillez visiter : Fiche d'équipe | Le Grand défi Pierre Lavoie (legdpl.com)

