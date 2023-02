SHAWN MENDES REJOINT SCARLETT JOHANSSON EN TANT QUE NOUVEL AMBASSADEUR DE LA MARQUE DAVID YURNAN POUR LA CAMPAGNE « NATURE'S ARTISTRY »





NEW YORK, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- David Yurman, la plus grande marque de bijoux de luxe aux États-Unis, est heureuse de présenter son nouvel ambassadeur : le chanteur et auteur-compositeur Shawn Mendes. Le musicien nommé aux Grammy Awards travaillera aux côtés de l'ambassadrice de la marque Scarlett Johansson, lauréate d'un Tony Award et deux fois nommée aux oscars, mère et philanthrope.

La campagne 2023 de David Yurman, intitulée « Nature's Artistry », célèbre la nature comme source constante d'inspiration pour la marque, dont les bijoux artistiques présentent souvent des motifs sculpturaux inspirés des formes et des motifs du monde naturel. Avec deux des artistes les plus accomplis dans leur domaine, « Nature's Artistry » nous invite à renouveler notre reconnaissance du monde qui nous entoure et la source créative qu'il fournit.

« En tant que marque fondée par des artistes dévoués à leur art de longue date, la nouvelle campagne capture l'essence de David Yurman, a déclaré Evan Yurman, président et directeur de la création de David Yurman. En élaborant la campagne "Nature's Artistry", nous savions qu'il serait essentiel d'attirer des talents inspirés par le monde qui nous entoure, et de laisser leurs instincts créatifs les guider dans tout ce qu'ils font. Scarlett et Shawn sont tous deux des artistes accomplis qui ont une présence naturelle et bienveillante ; des qualités qui transparaissent dans la campagne et qui sont sublimées par l'environnement naturel et paisible dans lequel ils apparaissent. »

La série d'images et de courts métrages met en scène Shawn Mendes et Scarlett Johansson se relaxant dans des environnements naturels. « Je suis très heureux de travailler avec une marque aussi incroyable que David Yurman et de participer à une campagne célébrant la nature et la créativité », a déclaré Shawn Mendes. Scarlett Johansson partage un lien similaire avec la marque : « Ayant grandi à New York, les campagnes de David Yurman ont toujours été si emblématiques. La marque a une histoire d'amour, de passion et d'expression artistique qui me parle, puisque l'art est également mon mode d'expression, et cela me semble aussi évident que de vivre et de respirer. »

Pour la campagne, Shawn Mendes et Scarlett Johansson ont été dirigés et photographiés par le célèbre photographe de mode Glen Luchford. Scarlett Johansson était habillée par George Cortina, et Shawn Mendes par George Cortina et Tiffany Briseno.

À PROPOS DE DAVID YURMAN :

David Yurman est une célèbre société américaine de joaillerie fondée à New York par David Yurman, sculpteur, et sa femme, Sybil, peintre et céramiste. Lorsque ces deux artistes ont commencé à collaborer, leur objectif était simplement de créer de beaux objets à porter. Dirigé aujourd'hui par leur fils Evan, David Yurman crée des collections intemporelles et contemporaines pour les femmes et les hommes qui se caractérisent par l'inspiration, l'innovation, l'artisanat d'excellence et le câble - la signature artistique de la marque. Les collections David Yurman sont disponibles dans 49 magasins de détail aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et en France et dans plus de 300 sites à travers le monde, par l'intermédiaire de leur réseau exclusif de détaillants agréés en joaillerie et horlogerie.

