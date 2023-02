La CCC et la marine chilienne signent un contrat pour une solution sous-marine d'OSI





OTTAWA, 15 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation commerciale canadienne (CCC) est heureuse d'annoncer qu'elle a signé un contrat avec la Marine chilienne pour la fourniture du système de navigation tactique en plongée (TDNS) d'OSI Maritime Systems (OSI) pour deux sous-marins de classe SCROPENE. Ce contrat est le deuxième contrat de gouvernement à gouvernement (GÀG) entre la CCC et la marine chilienne pour des solutions sous-marines offertes par OSI. Le premier contrat, signé en 2020, prévoyait la mise à niveau de la capacité de navigation de deux sous-marins de classe THOMPSON de la marine chilienne.



Les solutions d'OSI sont déployées dans les marines de 24 pays, notamment sur les sous-marins de la Suède, du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada, des Pays-Bas, de l'Indonésie, de l'Afrique du Sud et du Brésil. Basée à Burnaby, en Colombie-Britannique, OSI développe et fournit également des systèmes de pont intégrés pour les navires de guerre et des systèmes de type C2 pour les petites embarcations. Ce plus récent contrat GÀG avec la marine chilienne est un élément essentiel de la stratégie de pénétration de marché d'OSI au Chili, rendue possible grâce au soutien de la CCC.

La CCC est l'agence canadienne passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Grâce à son service de maître d'oeuvre international, la CCC permet à des entreprises canadiennes qualifiées de répondre aux besoins des acheteurs gouvernementaux du monde entier. Chaque contrat GÀG a l'effet juridique d'être signé au nom du gouvernement du Canada et est assorti d'une garantie d'exécution du contrat.

Pour en savoir plus sur les contrats GÀG, le service de maître d'oeuvre international ou les capacités maritimes du Canada, contactez l'équipe de la CCC.

CITATIONS

"La CCC est fière de soutenir OSI Maritime Systems, un fournisseur de premier plan de solutions intégrées de navigation et de tactique conçues pour les opérations navales et de sécurité maritime, pour fournir cette solution 100 % canadienne à la marine chilienne." - Wilson Pearce, directeur principal, Opérations de développement des affaires mondiales, CCC.

"Nous sommes heureux que la marine chilienne tire une fois de plus parti des capacités de la CCC et d'OSI pour moderniser sa flotte de sous-marins afin d'étendre ses capacités opérationnelles." - Ken Kirkpatrick, président et directeur général d'OSI Maritime Systems.

FAITS EN BREF

L'année 2022 a marqué le 25e anniversaire de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALECC), la pierre angulaire de la solide relation du Canada avec le Chili en matière de commerce et d'investissement. Les deux pays continuent d'étendre leur collaboration bilatérale en matière de défense, qui est soutenue par un protocole d'entente sur la coopération en matière de défense signé en avril 2012.

Le commerce bilatéral de marchandises a presque quadruplé depuis l'entrée en vigueur de l'ALECC en 1997, dépassant pour la première fois les 3 milliards de dollars canadiens.

Le Canada a exporté plus de 1,2 milliard de dollars de marchandises vers le Chili en 2021. Les importations en provenance du Chili ont totalisé plus de 1,8 milliard de dollars en 2021.



Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter [email protected].

À PROPOS DE LA CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE (CCC)

Nous sommes l'agence canadienne de passation de contrats de gouvernement à gouvernement (GÀG). Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats GÀG. Nous sommes également l'autorité contractante désignée du gouvernement du Canada pour les besoins du DoD américain au Canada. Pour en savoir plus sur comment nous avons facilité des échanges commerciaux de plusieurs milliards de dollars entre des entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier, visitez le site www.ccc.ca/fr/.

