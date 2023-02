Vaultree nomme Rinki Sethi, professionnelle chevronnée dans le secteur de la technologie, à son conseil d'administration





Vaultree, leader du cryptage de données en cours d'utilisation, a annoncé aujourd'hui la nomination de Rinki Sethi au conseil d'administration de la société.

Rinki Sethi est l'actuelle vice-présidente et directrice de la sécurité des systèmes d'information de BILL, où elle dirige les fonctions mondiales des technologies de l'information. Elle est également chargée de mener les initiatives visant à protéger les actifs informationnels et technologiques de BILL et à conseiller l'entreprise en matière du suivi d'innovations dans la sphère de la sécurité.

Mme Sethi apporte des dizaines d'années d'expertise en matière de sécurité et de leadership technologique, avec de récentes fonctions comme vice-présidente et responsable de la sécurité informatique chez Twitter et Rubrik, Inc. Elle a été à l'avant-garde du développement d'une infrastructure de sécurité en ligne de pointe dans plusieurs entreprises du classement Fortune 500, comme IBM, Palo Alto Networks, Intuit, eBay, Walmart.com et PG&E. Mme Sethi siège également au conseil d'administration de ForgeRock, un leader mondial de l'identité numérique, et elle conseille de nombreuses autres start-ups et sociétés de capital-risque.

Mme Sethi est titulaire de plusieurs certifications prestigieuses en matière de sécurité, d'un B.S. en ingénierie informatique de l'UC Davis et d'un M.S. en sécurité de l'information de l'université Capella.

« L'arrivée de Mme Rinki met en relief l'importance que nous accordons à l'innovation dans ce domaine. Avec Vaultree en voie de résoudre des problèmes cryptographiques majeurs en matière de sécurité des données et du cryptage, il est extrêmement important pour nous de travailler avec des experts du secteur comme Mme Rinki pour être certains que nous portons le cryptage des données en cours d'utilisation au premier plan et permettons aux entreprises de réduire considérablement les risques d'exposition des données en clair », a déclaré Ryan Lasmaili, CEO et cofondateur de Vaultree. « Un autre pilier important apporté par Mme Rinki, est le climat de confiance qui permettra de soutenir Vaultree dans la création d'un avenir crypté où les données en clair n'existeront plus, et où le cryptage des données en cours d'utilisation sera devenue la norme dans tous les secteurs ».

Outre son récent tour de financement de série A de 12,8 millions de dollars , la nomination de Mme Sethi contribuera à la réalisation de la mission de Vaultree, à savoir protéger les données sensibles des particuliers et des entreprises du monde entier.

« Je rejoins Vaultree parce que leur mission me passionne ainsi que la façon dont elle va libérer le pouvoir des données en traitant les données cryptées. Je suis également très impressionnée par l'équipe constituée par Vaultree et je me réjouis de faire ce parcours avec elle », a déclaré Rinki Sethi. « J'ai l'intention de démocratiser et de démystifier la confidentialité et le cryptage des données. Alors que nous allons vers un monde où chaque être humain aura des "traces de sa vie privée" en ligne, nous nous attaquons à un problème du monde réel. La sécurité des données est non seulement l'un des sujets brûlants d'aujourd'hui, mais c'est aussi celui de demain ».

À propos de Vaultree

Vaultree a mis au point la première solution au monde de cryptage de données en cours d'utilisation entièrement fonctionnelle, qui résout le problème de la sécurité fondamentale du secteur : le cryptage persistant des données, même en cas de fuite. Vaultree permet aux entreprises, notamment celles des secteurs des services financiers, des soins de santé et de la pharmacie, d'atténuer le grand risque financier, cybernétique, juridique, de réputation et commercial d'une violation de données en clair. Avec Vaultree, les entreprises traitent, recherchent et calculent des données omniprésentes adaptées aux besoins, sans jamais avoir à remettre de clés de cryptage ou à décrypter côté serveur. En cas de fuite, le cryptage des données en cours d'utilisation de Vaultree persiste, ce qui rend les données inutilisables pour les personnes malveillantes. L'intégration de Vaultree dans les technologies de base des données existantes est homogène et ne nécessite aucun changement de technologie ou de plateforme. Vaultree est une société privée basée en Irlande et aux États-Unis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site à l'adresse suivante www.vaultree.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 février 2023 à 13:45 et diffusé par :