Illumiti, une société Syntax, reçoit le SAP® North America Partner Excellence Award 2023 pour son excellence de fourniture dans le cloud

Illumiti, une société Syntax, annonce aujourd'hui avoir reçu un prix SAP® North America Partner Excellence Award 2023 pour l'excellence de fourniture dans le cloud. Les prix ont été remis par SAP (NYSE : SAP) aux partenaires SAP les plus performants de la région nord-américaine qui ont apporté des contributions exceptionnelles à la transformation numérique pour les entreprises qui utilisent les solutions SAP. En partenariat avec SAP, les lauréats des prix de cette année ont aidé les clients à adopter aisément les innovations, à obtenir rapidement des résultats, à se développer de manière durable et à fonctionner plus simplement avec les solutions SAP.

« Notre mission consiste à permettre à nos clients d'atteindre leurs objectifs commerciaux, et nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance pour le travail de notre équipe aujourd'hui », déclare Larry Perlov, PDG d'Illumiti, une division de Syntax. « Ce prix renforce notre engagement à fournir des offres cloud de pointe à nos clients du monde entier, ainsi que notre partenariat de longue date avec SAP. »

Sélectionnées parmi le vaste pool de partenaires de SAP, les candidatures aux SAP Partner Excellence Awards ont été basées sur les données de vente internes de SAP. Un comité de pilotage composé de représentants SAP régionaux et mondiaux a déterminé les partenaires lauréats dans chaque catégorie en fonction de nombreux critères, notamment les résultats de ventes et la performance. Les prix ont été présentés dans une variété de catégories, y compris les ventes globales, l'innovation, la technologie, les services et les domaines spécifiques aux solutions.

« Chaque année, nous sommes fiers de mettre à l'honneur nos meilleurs partenaires avec nos prix SAP Partner Excellence Awards. Chacun de ces partenaires a illustré l'excellence dans la création, la clôture et le renouvellement d'activités du marché intermédiaire, tout en développant des clients du marché intermédiaire référençables », déclare Nanette Lazina, vice-présidente, canaux du marché intermédiaire, Partner Ecosystem Success.

Avec plus de deux décennies d'expérience dans les solutions SAP, Illumiti détient des certifications SAP dans diverses opérations, y compris les applications, le cloud et l'infrastructure, l'hébergement et SAP HANA®. La société a également reçu la certification de services de gestion d'applications SAP pour SAP S/4HANA®, ainsi que le statut AWS SAP Competency Partner.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, consultatifs et de gestion des applications pour optimiser les applications critiques des entreprises dans le cloud. Avec plus de 50 ans d'expérience et plus de 700 clients dans le monde, Syntax possède une grande expertise en matière de mise en oeuvre et de gestion de déploiements multi-ERP dans des environnements privés, publics ou hybrides sécurisés. Syntax s'associe à SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres leaders mondiaux de la technologie pour veiller à ce que les applications des clients soient transparentes, sécurisées et à la pointe de l'innovation technologique des entreprises. Pour en savoir plus sur Syntax, rendez-vous sur le site www.syntax.com.

