/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Déclenchement de la grève - Le STTuBAnQ en grève/

En ce jour de la Saint-Valentin, les membres du Regroupement des Auberges du coeur du Québec prennent part à la campagne « On manque de tout, sauf de coeur! ». Celle-ci vise à mettre de l'avant les manques engendrés par le sous-financement des...

Mélissa Gilbert, Vice-présidente exécutive et leader, Affaires financières chez Beneva, a remporté les honneurs au Top des leaders de l'industrie financière du Québec. En effet, elle a été nommée personnalité financière de l'année, en plus d'être...