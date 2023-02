Les difficultés liées au COVID-19 n'ont pas eu d'incidence majeure sur le bien-être des femmes d'Europe occidentale





BUDAPEST, Hongrie, 14 février 2023 /PRNewswire/ -- Selon l'Index du Bien-Être des femmes de Gedeon Richter, le bien-être des femmes est resté largement inchangé depuis 2017, malgré la façon dont le COVID-19 a compliqué la vie quotidienne des familles, qui est toujours en grande partie gérée par des femmes. Selon l'indice, le bien-être des femmes en 2022 a obtenu un score de 64 sur une échelle de 0 à 100, ce qui signifie qu'il n'y a eu aucun changement important en cinq ans, et que les femmes sont encore largement satisfaites de leur vie.

La famille demeure le facteur le plus important du bonheur des femmes, et elles font souvent passer leurs proches avant leurs propres intérêts et même leur propre santé. Alors que 82 % pensent qu'elles peuvent pourvoir à la sécurité de leur famille, seules 61 % d'entre elles se soucient des signaux provenant de leur propre corps. Les dépistages réguliers font partie du quotidien d'un tiers d'entre elles seulement, mais les femmes prennent la prévention des maladies plus au sérieux.

L'importance d'une situation financière stable a quelque peu diminué, peut-être parce que les femmes sont plus satisfaites de cet aspect de leur vie. Avoir un mode de vie sain et se sentir attirante est devenu plus important, tandis que le fait de se sentir équilibrée dans sa vie est demeuré un facteur important dans la détermination du bien-être des femmes. » Pourtant, seule la moitié des femmes estiment réussir à équilibrer travail, famille et « temps pour soi ».

Le choix d'une contraception sûre est la question de santé la plus importante pour les femmes, bien que 31 % d'entre elles n'utilisent aucune protection. Les méthodes contraceptives les plus connues et utilisées sont les pilules contraceptives orales (27 %) et les préservatifs (26 %). Le principal motif pour l'utilisation de la pilule est qu'elle offre une protection fiable et efficace contre la grossesse, mais la régulation du cycle menstruel est un objectif tout aussi important pour les femmes.

Les femmes considèrent les problèmes liés aux menstruations comme le deuxième sujet le plus important pour la santé des femmes. Une femme de 25-50 ans sur deux subit des douleurs menstruelles régulières et une sur trois se plaint d'un excès de saignements menstruels. Bien que les trois quarts de cette tranche d'âge présentent au moins un symptôme qui pourrait faire suspecter des fibromes utérins, seule la moitié d'entre elles ont entendu parler de ce diagnostic.

L'enquête, réalisée par Kantar Hoffmann pour Gedeon Richter, a été menée auprès de 7 000 femmes âgées de 16 à 59 ans en France, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni en août 2022. Avoir un aperçu complet de l'état physique et émotionnel des femmes d'Europe occidentale, comme le permet cette étude de marché internationale unique, est d'une importance clé pour Gedeon Richter qui, en tant qu'entreprise leader dans le domaine de la santé des femmes, se consacre non seulement à préserver la qualité de vie des femmes, mais aussi à améliorer leur bien-être psychologique et social.

Pour en savoir plus sur l'enquête, suivez ce lien .

Nous avons également résumé nos principales conclusions dans des présentations faciles à suivre dans la langue de chaque pays sur caringforwomen.eu .

Communiqué envoyé le 14 février 2023 à 04:00 et diffusé par :