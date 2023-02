Aker ASA s'associe à pulsESG dans le domaine des rapports et des évaluations ESG et de développement durable





pulsESGtm, la plateforme logicielle en tant que service (SaaS) pionnière offrant aux entreprises un système centralisé d'enregistrement et de référence de mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) a annoncé aujourd'hui que le groupe industriel norvégien Aker ASA (Aker) présent à l'échelle mondiale l'avait sélectionnée comme plateforme ESG à des fins de collecte, de gestion et d'analyse de données. Cette technologie permet aux sociétés de mieux intégrer à leurs opérations les efforts qu'elles mènent dans le domaine ESG et du développement durable, et de concevoir un cadre permettant de stimuler et de mesurer les objectifs en la matière.

Aker utilisera la plateforme pulsESG pour établir des rapports relatifs aux critères ESG et de durabilité et pour rationaliser la collecte, l'intégration et l'optimisation de ses données ESG dans l'ensemble de son portefeuille d'opérations, en vue de garantir une création de valeur à long terme pour ses actionnaires. L'application sera utilisée pour simplifier l'établissement de rapports ayant trait aux ODD des Nations Unies, au CDP (Carbon Disclosure Project), à la GRI (Global Reporting Initiative), à la TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosure), à la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), au Forum économique mondial et à d'autres normes de durabilité.

« Chez Aker, la durabilité signifie prendre des décisions opérationnelles responsables qui créent de la valeur tout en protégeant l'environnement et en contribuant au bien de la société. Aker vise avant tout à être un détenteur de sociétés engagé et responsable qui oeuvre au développement d'entreprises solides et résilientes. Renforcer nos capacités ESG est une étape essentielle pour rendre nos opérations plus durables, et notre partenariat avec pulsESG nous permettra de mesurer et d'analyser nos données ESG plus rapidement et plus précisément », a déclaré Jeanett Bergan, directrice du développement durable chez Aker.

« L'équipe pulsESG est ravie de mettre une vaste plateforme SaaS flexible et intégrée à la disposition d'Aker, ce qui permettra à celle-ci d'être accompagnée dans ses efforts pour enregistrer, analyser et mesurer ses avancées », a déclaré Murat Sönmez, cofondateur et PDG de pulsESG. « Notre technologie se décline sous la forme d'une plateforme de gestion complète des performances ESG comportant notamment des structures de divulgation, des outils de conformité réglementaire, des calculateurs GHG, des outils d'analyse comparative et de fixation d'objectifs assortis d'une liste de vérification complète », a affirmé Inderjeet Singh, cofondateur et directeur technique de pulsESG. « Nous avons hâte de travailler avec Aker pour l'aider à accélérer son impact à l'aide de notre plateforme novatrice. »

À propos d'Aker ASA

Aker ASA (Aker) est une société d'investissement industriel dont les participations sont concentrées dans les secteurs du pétrole et du gaz, des technologies vertes et des énergies renouvelables, des logiciels industriels, des produits de la mer et de la biotechnologie marine. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.akerasa.com/en.

A propos de pulsESGtm

Fondée en 2021, pulsESG est une société d'intérêt public qui s'engage pour permettre aux entreprises axées sur les objectifs de gérer et d'améliorer leur empreinte ESG grâce à une vaste plateforme SaaS intégrée, conçue pour assurer un suivi et fournir des renseignements en matière de conformité. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.pulsESG.com. LinkedIn : www.linkedin.com/company/pulsESG

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 février 2023 à 15:20 et diffusé par :