GGGGG, jeu Battle Royale grand public pour 100 joueurs, sort le 31 mars 2023 dans plus de 170 pays





93,7 % des personnes interrogées sur le bêta-test ont défini le jeu comme suit : « divertissant » ou « assez divertissant »

TOKYO, 13 février 2023 /PRNewswire/ -- Drecom Co., Ltd. (siège social : arrondissement de Shinagawa, à Tokyo ; PDG : Yuki Naito) est heureuse d'annoncer la sortie officielle, le 31 mars 2023, de GGGGG, un jeu d'action Battle Royale coopératif et compétitif pour smartphones.

À propos de GGGGG

Jouez de temps à autre avec vos amis n'importe où !

GGGGG est un jeu gratuit pour smartphone qui permet aux joueurs de s'affronter lors de différents jeux : Battle Royale à 100 joueurs, Battle Royale avec 8 joueurs et Dungeon Run avec jusqu'à 4 joueurs en jeu coopératif. Ce jeu grand public est doté de commandes simples sur un écran vertical. Il est facile à comprendre et peut se jouer n'importe où, même dans le cas d'un jeu Battle Royale à 100 joueurs. En outre, le design des personnages est convivial et le bêta-test a été apprécié par des participants de tous âges. Nous prévoyons de mettre en oeuvre du contenu qui peut être apprécié encore plus lors de réunions entre amis jouant ensemble, comme l'Armageddon d'Arch-Fiend, qui permet au joueur de participer à des batailles de raid impliquant jusqu'à 100 joueurs, ainsi que des fonctionnalités de clan demandées par les joueurs de bêta-test, et bien plus encore. En outre, plus de 10 000 fans ont déjà rejoint le serveur officiel GGGGG Discord, créant l'environnement idéal pour se faire des amis avant même la sortie officielle du jeu. Venez nous rejoindre sur le serveur officiel de GGGGG Discord.

GGGGG, le jeu NFT

Le jeu est conçu pour être divertissant, mais l'acquisition de skins NFT peut conduire à de toutes nouvelles façons de jouer. Les skins NFT sont des skins spéciales, générées à l'aide de la technologie blockchain et que les joueurs peuvent changer à l'intérieur du jeu. Seulement 3 456 skins NFT existent dans le monde et chacun a un design original unique en son genre. Démarquez-vous sur le champ de bataille avec votre propre skin NFT ! En outre, le fait de remporter des victoires en Battle Royale libère des effets spéciaux, une caractéristique unique aux skins NFT. Il existe trois niveaux d'effets, ce qui représente un défi supplémentaire.

Par ailleurs, comme nous utilisons la technologie NFT, les joueurs peuvent les acheter et les vendre en privé sur des marchés NFT tels que OpenSea. Les effets sont également reflétés sur OpenSea et peuvent être transférés par trading. Si les joueurs veulent profiter de GGGGG à 120 %, ils doivent absolument utiliser une skin NFT.

Annonce de la date de vente des skins NFT et de la date de sortie du jeu !

Date de vente des skins NFT et date de sortie du jeu

PRÉVENTE1 : 25 mars 2023, de 1 h à 13 h (UTC)

PRÉVENTE2 : 28 mars 2023, de 1 h à 13 h (UTC)

Reveal : 29 mars 2023, à 9 h (UTC)

Sortie du jeu : 31 mars 2023 (heure à déterminer)

la date de sortie du jeu a été fixée au 31 mars 2023. Le jeu sera lancé simultanément dans plus de 180 pays. De plus, les skins NFT seront disponibles à la vente le 25 mars, une semaine avant la sortie du jeu. Les skins NFT seront dévoilées le 29 mars.

*Le « Reveal » est le moment où l'on découvre un NFT et est comparable au dévoilement d'un gacha dans un jeu sur smartphone.

Les ventes de NFT ont été remplacées par un système de PRÉVENTE à deux niveaux.

Le niveau PRÉVENTE1 est disponible exclusivement aux détenteurs sur la liste Allow List (« AL »), qui est désormais disponible. Le niveau PRÉVENTE1 est une création (« MINT ») garantie (achat garanti par tous les membres), car la disponibilité AL est limitée. Le niveau PRÉVENTE2 correspond à une vente d'articles invendus restant de PRÉVENTE1. Une offre AL pour le niveau PRÉVENTE2 aura lieu dans le GGGGG Discord officiel après le niveau PRÉVENTE1. Comme il s'agit d'une création gratuite, une vente publique ne sera pas tenue afin de prendre en compte les mesures anti-bots.

Nous avons déjà distribué plus de la moitié des places AL pour le niveau PRÉVENTE1, mais les utilisateurs ont encore une chance de les obtenir sur notre Discord officiel. S'ils ont déjà une place AL, nous leur demanderons de soumettre l'adresse de leur portefeuille dans le Discord officiel bientôt, alors ne la manquez pas. (Prévue pour le début du mois de mars)

Autres renseignements sur les NFT (réimpression)

Prix pour créer un NFT : Tous sont créés gratuitement. *Des commissions (ou « gas fees ») peuvent s'appliquer séparément

») peuvent s'appliquer séparément Nombre de NFT : 3 456

Limite de création (« mint ») : 1 création par portefeuille

») : 1 création par portefeuille Standard chaîne/ERC : Chaîne Ethereum/ERC721

300 des 3 456 NFT seront réservés à l'équipe d'administration du GGGGG à des fins administratives, principalement comme prix pour les événements et les compétitions dans le jeu. Nous aimerions le donner aux joueurs qui ne connaissent peut-être pas encore les blockchains et les NFT, mais qui sont forts à ce jeu, ont consacré de nombreuses heures à ce jeu et/ou étendent activement une influence positive dans la communauté. Nous espérons que GGGGG amènera plus de personnes à découvrir pour la première fois les NFT et à partager leur plaisir.

La version bêta test était disponible jusqu'au 31 janvier 2023 et 93,7% des utilisateurs qui ont répondu à notre enquête ont indiqué que le jeu était « divertissant » ou « assez divertissant ». À l'heure actuelle, nous travaillons à résoudre les problèmes découverts dans la version bêta, ainsi qu'à développer d'autres fonctions et améliorations suggérées dans le sondage.

