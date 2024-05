Mercans triple les ressources de son centre mondial d'innovation en matière de paie





Mercans, le leader mondial de la technologie de paie, a annoncé qu'au cours des 12 derniers mois, il avait triplé les ressources de R&D de son centre mondial d'innovation et accéléré considérablement le lancement d'améliorations technologiques de sa pile technologique de pointe en matière de paie.

Cela fait suite au lancement récent de son moteur mondial de pointe de calcul brut-net, G2N Nova. L'architecture d'application apatride n'a jamais été déployée avec succès dans le secteur mondial de la paie, et G2N Nova est le seul moteur de paie capable de générer des calculs brut-net 100 % précis pour plus de 100 pays. Et ce n'est pas tout, il le fait via une plateforme unique et native en temps réel sans nécessiter aucune information personnelle identifiable (PII) des ressources du client.

Notamment, ce moteur de calcul G2N Nova a également jeté les bases de l'intégration de la technologie blockchain dans les processus de paie, permettant une vérification instantanée et 100 % inviolable des calculs et des paiements des salaires. Cette approche révolutionnaire crée un enregistrement permanent et immuable des transactions et des montants de paie en temps réel, renforçant ainsi les bases pour les tiers, notamment les institutions financières et les autorités fiscales.

La dernière campagne de recrutement de Mercans vise à soutenir cette innovation tout en créant un écosystème autour de la capacité d'intégration, en continuant à créer et à améliorer des technologies futuristes telles qu'un analyseur de données dynamique et hyper-intelligent conçu exclusivement pour le secteur de la paie et intégrant l'IA et le ML dans le traitement de la paie. À court terme, Mercans prévoit de se concentrer sur l'utilisation de l'IA pour le chargement et le post-traitement des données, car celles-ci sont comparativement moins sophistiquées à automatiser.

Alors que de nombreux prestataires de services de paie utilisent l'apprentissage automatique pour l'automatisation des tâches, Mercans élève cette approche avec la mise en oeuvre de l'automatisation des processus robotisés (RPA) pour la validation automatisée des données de paie et la gestion en temps réel des processus numériques.

« Dans le futur, l'utilisation de l'IA dans la gestion des cas sera généralisée. L'IA commence déjà à être utilisée pour cette fonction, par exemple, nous explorons l'utilisation de grands modèles de langage pour développer des robots de services naturalistes », déclare Martin Kangur, directeur technique adjoint de Mercans.

« Avec la rapidité des progrès des capacités de l'IA, il est important pour les organisations de disposer des protocoles de protection des données appropriés. Par exemple, savoir quelles données sont détenues, où elles sont stockées et dans quels pays votre organisation est considérée comme un responsable du traitement ou un sous-traitant. Ce processus deviendra plus complexe une fois que l'IA sera impliquée, surtout si les outils d'IA ne sont pas entièrement contrôlés par votre organisation », explique Tatjana Domovits, PDG du groupe Mercans.

Mercans est un leader mondial en technologie de paie. Le moteur de paie mondial révolutionnaire de Mercans, G2N Nova, permet aux entreprises et aux fournisseurs HCM d'effectuer des calculs brut-net dans plus de 100 pays.

