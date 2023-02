Travaux forestiers dans le Bas-Saint-Laurent - CONSULTATION PUBLIQUE SUR UN PLAN D'AMÉNAGEMENT SPÉCIAL





RIMOUSKI, QC, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Du 15 février au 11 mars 2023, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invite la population à s'exprimer sur les secteurs d'intervention du plan d'aménagement spécial de récupération des bois affectés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette de l'unité d'aménagement 012-72, située sur le territoire public du Bas-Saint-Laurent.

Dès avril 2023 et au cours des prochaines années, différents travaux de récolte de bois atteints par la tordeuse des bourgeons de l'épinette seront réalisés en forêt publique. À cet égard, le plan d'aménagement spécial présente la localisation des secteurs d'intervention ainsi que la localisation des chemins et des autres infrastructures à construire ou à améliorer.

Le Ministère souhaite connaître les préoccupations des utilisateurs et utilisatrices de la forêt en lien avec les activités forestières planifiées. Les citoyens et citoyennes peuvent prendre connaissance des travaux prévus en consultant le site Web du ministère des Ressources naturelles et des Forêts et transmettre leurs commentaires, à l'aide du formulaire en ligne, au plus tard le samedi 11 mars 2023.

Pendant la consultation, le personnel du Ministère sera disponible pour fournir des explications sur les travaux et répondre aux questions et aux préoccupations de la population. Les personnes qui n'ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir plus d'informations peuvent laisser un message vocal au bureau du Ministère de Rimouski au 418 727-3710. Le personnel du Ministère répondra aux messages vocaux dans un délai de deux jours ouvrables.

La présente consultation a pour but de recueillir les commentaires concernant la planification forestière proposée. Elle ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

