Huawei et ses partenaires remportent le prix spécial du « World AI Cannes Festival » pour avoir protégé le saumon sauvage de l'Atlantique en voie de disparition en Norvège

CANNES, France, 13 février 2023 /CNW/ - Huawei et ses partenaires ont reçu le prix spécial du jury Neurons Awards hier lors de l'édition 2023 du « World AI Cannes Festival » pour une solution basée sur l'IA visant à protéger le saumon sauvage de l'Atlantique indigène de la Norvège.

Le saumon sauvage de l'Atlantique fait partie intégrante de l'identité, de la culture et de l'économie de la Norvège. Cependant, sa population a diminué de moitié depuis les années 1980 en raison de la prolifération du saumon du Pacifique (aussi connu sous le nom de saumon rose ou de saumon à bosse), une espèce envahissante qui supplante son cousin de l'Atlantique pour les ressources et qui fraie en grand nombre.

En 2021, dans le cadre de l'initiative TECH4ALL de Huawei, Huawei s'est associée à Berlevåg Jeger-og Fiskerforening (BJFF), une association norvégienne locale de chasseurs et de pêcheurs, pour concevoir et déployer un système de filtrage basé sur l'IA afin de prévenir la propagation du saumon du Pacifique dans les rivières de la Norvège. Le projet pilote se déroule dans la rivière Storelva, à Berlevåg. La solution fait appel à la technologie vidéo sous-marine et à l'IA pour identifier le saumon du Pacifique grâce à un système de contrôle automatisé. Les poissons sont ainsi triés, et les espèces envahissantes retenues dans un bassin de stabulation, ce qui les empêche de nager en amont pour se reproduire. Le système laisse passer le saumon sauvage de l'Atlantique et le saumon à tache rouge de l'Arctique, leur permettant de compléter leur cycle de reproduction.

En plus de permettre la préservation de la biodiversité locale, la survie du saumon sauvage de l'Atlantique est un élément crucial pour l'industrie de la pêche en Norvège, car les gènes du saumon d'élevage sont tirés du saumon sauvage.

« Le saumon sauvage de Norvège est menacé par d'autres espèces, dont le saumon rose et le saumon d'élevage échappé. Le système de surveillance alimenté par l'IA contribue à mettre fin à cette situation et à permettre une gestion pérenne des rivières », a déclaré l'administrateur de BJFF, Tor Schulstad.

Avec la plateforme Ascend de Huawei fournissant l'infrastructure informatique de la solution, les partenaires locaux Simula Consulting et Troll Systems ont développé l'algorithme de reconnaissance et le mécanisme de triage automatisé, respectivement.

« Ce projet a été très excitant et motivant. Chez Simula Consulting, nous nous efforçons de mettre des technologies de pointe à la disposition de tout le monde, et il est encourageant de voir que cela peut s'appliquer à la faune », a déclaré Omar Richardson, chef intérimaire de la technologie chez Simula Consulting.

Présenté pour la première fois cette année au « World AI Cannes Festival », le prix spécial du jury Neurons Awards est décerné aux projets qui utilisent l'IA pour le bien commun et la création d'un avenir meilleur. La personne lauréate est sélectionnée par un jury composé de 12 personnalités issus du monde des affaires, du monde universitaire et de la classe politique.

« Nous sommes honorés d'avoir remporté le premier prix spécial des Neurons Awards au WAICF. Huawei croit fermement au pouvoir des technologies numériques pour bâtir une société plus inclusive et durable », a déclaré Zhang Minggang, directeur général adjoint de Huawei France. « Ce projet est la preuve que l'IA compte pour beaucoup dans la protection de la planète et nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour apporter des changements grâce à l'innovation. C'est avec cette conviction que nous avons lancé notre initiative TECH4ALL, grâce à laquelle Huawei a déjà participé à des dizaines de projets qui ont une incidence positive sur les communautés, les personnes et l'environnement dans le monde entier. »

À la suite du succès du projet pilote à Berlevåg, la solution évolutive peut être étendue au réseau fluvial norvégien de 500 rivières, qui est également confronté au même problème avec le saumon du Pacifique envahissant.

À propos de TECH4ALL de Huawei

TECH4ALL est l'initiative d'inclusion numérique à long terme de Huawei qui vise à ne laisser personne de côté en ce qui a trait au monde numérique. Elle se concentre sur quatre domaines, à savoir l'accès équitable à une éducation de qualité, la conservation de la nature grâce à la technologie, l'accès à des soins de santé inclusifs et le développement.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter TECH4ALL de Huawei en ligne à l'adresse https://www.huawei.com/en/tech4all .

