Les actifs sous gestion des produits négociés en bourse basés sur les cryptomonnaies augmentent de 39 % en janvier tandis que les marchés des cryptomonnaies dépassent le billion de dollars

LONDRES, 13 février 2023 /PRNewswire/ -- L'analyse de Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) des produits négociés en bourse (ETP) mondiaux ayant des cryptomonnaies comme actifs sous-jacents a révélé une augmentation de 39 % de la valeur des actifs sous gestion (AUM) au cours du mois de janvier, tandis que la valeur du marché des cryptomonnaies a augmenté de 33 % au cours de la même période, reflétant une prime de 18 % dans les valeurs des ETP en raison des flux d'investissement et de l'augmentation de la valeur des actifs par rapport aux évaluations globales des cryptomonnaies.

La valeur marchande des cryptomonnaies a dépassé la barre du billion de dollars pour la première fois depuis début novembre 2022, clôturant le mois à 1,05 billion de dollars contre 800 milliards de dollars en décembre. Les données en glissement annuel montrent une baisse de 37 % de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies par rapport à la valeur totale de 1,7 billion de dollars observée au 1er février 2022.

Selon Fineqia Research, le total des actifs sous gestion des ETP cryptographiques est passé de 20 à 27 milliards de dollars entre le 1er janvier et le 1er février. Deux nouveaux ETP sont arrivés sur le marché en janvier, portant le nombre total d'ETP à 164 contre 162 précédemment. Les ETP comprennent des fonds négociés en bourse (ETF ou FNB en français) et des billets négociés en bourse (ETN).

« Compte tenu des défis rencontrés en 2022, il est encourageant de constater cette reprise robuste du marché », a déclaré Bundeep Singh Rangar, le PDG de Fineqia. « Avec la baisse de l'inflation et le ralentissement de la hausse des taux d'intérêt, les marchés financiers bénéficient enfin d'une accalmie plus que nécessaire. »

Le prix du Bitcoin (BTC) a atteint 22 800 dollars le 1er février, soit une augmentation de 38 % en comparaison des 16 600 dollars reportés au 1er janvier. Les AUM des ETP détenant des BTC ont augmenté de 41 % au cours de la même période, passant de 13,5 à 19 milliards de dollars.

Courant janvier, le prix de l'Ethereum (ETH) est passé de 1 200 à environ 1 550 dollars, soit une hausse de valeur de 31 %. Les AUM des ETP libellés en Ethereum (ETH) ont suivi de près avec une augmentation de 35 %, passant de 5 milliards de dollars au 1er janvier à 6,7 milliards de dollars au 1er février.

Les ETP représentant des monnaies alternatives ont augmenté de 37 %. Ceux avec un panier de crypto-monnaies ont augmenté de 29 %. Les données en glissement annuel révèlent encore une baisse de 40 % du prix du Bitcoin et de l'Ethereum, mais le niveau de prix actuel est le plus élevé enregistré depuis juillet 2022 et septembre 2022 pour le BTC et l'ETH respectueusement, ce qui souligne cette tendance positive au cours du mois de janvier.

Toutes les références de prix sont en dollars américains et tous les prix des cryptomonnaies proviennent de CoinMarketCap.

Les données référencées sur les ETP et les AUM des ETF ont été compilées à partir de sources publiques dont 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp, MorningStars, Inc. et TrackInSight SAS par le département de recherche interne de Fineqia.

Fineqia ( www.fineqia.com ) est une entité inscrite au Canada (CSE: FNQ), aux États-Unis (OTC: FNQQF) et en Europe (Francfort: FNQA). L'objectif stratégique de Fineqia est de fournir une plateforme et des services associés pour soutenir les émissions de titres et gérer l'administration des titres de créance. Fineqia est en train de développer son activité de financement alternatif et elle détient un portefeuille croissant de sociétés technologiques de blockchain, de technologies financières et de cryptomonnaies internationales.

