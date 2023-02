Nippon Express obtient le certificat BPD de conformité aux normes de l'OMS pour deux centres nationaux : Le centre pharmaceutique du Japon occidental et le centre pharmaceutique de Kyushu





- Stockage et transport dans deux plages de température, après le centre pharmaceutique du Japon oriental -

TOKYO, 13 février 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. (ci-après « Nippon Express »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a obtenu le certificat de Bonnes Pratiques de Distribution (BPD) pour son centre pharmaceutique du Japon occidental (à Neyagawa, préfecture d'Osaka) et son centre pharmaceutique de Kyushu (à Kitakyushu, préfecture de Fukuoka), attestant de leur conformité aux normes de l'OMS concernant les bonnes pratiques de distribution de produits pharmaceutiques. La première certification est entrée en vigueur le 20 novembre 2022 et la deuxième le 21 décembre 2022.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202302072722-O1-9Z4Lm2of

Centre pharmaceutique du Japon occidental : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202302072722/_prw_PI2fl_s621MoZn.png

Centre pharmaceutique de Kyushu : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202302072722/_prw_PI3fl_996W1isT.jpg

Le groupe Nippon Express a positionné l'industrie pharmaceutique au rang des secteurs clés dans son « Nippon Express Group Business Plan 2023 -- Dynamic Growth » (plan d'affaire 2023 du groupe Nippon Express : Croissance dynamique), et mis en place une plateforme de logistique pharmaceutique sûre et sécurisée pour répondre aux besoins logistiques pharmaceutiques sophistiqués et diversifiés à l'échelle mondiale.

Le centre pharmaceutique du Japon occidental et le centre pharmaceutique de Kyushu, deux bases logistiques dédiées aux produits pharmaceutiques, ont récemment obtenu le certificat BPD de conformité aux normes de l'OMS pour le stockage et le transport de produits pharmaceutiques dans deux plages de température (température ambiante de « 15°C à 25°C » et réfrigérée de « 2°C à 8°C »), la même certification que le centre pharmaceutique du Japon oriental (à Kuki, préfecture de Saitama), obtenue en juillet 2022. Le groupe Nippon Express compte aujourd'hui 34 sites dans 24 pays/régions du monde disposant de certificats BPD, CEIV Pharma et autres certificats de logistique pharmaceutique, permettant au groupe de mieux fournir des services de logistique pharmaceutique sûrs et de haute qualité à l'échelle mondiale, avec ces certifications au coeur de ses services.

À l'avenir, le groupe Nippon Express continuera d'offrir des réponses aux défis auxquels l'industrie pharmaceutique est confrontée, améliorant ainsi la valeur des produits pharmaceutiques grâce à la logistique et contribuant à la santé de ceux qui en ont besoin.

