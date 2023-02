CGTN : Créer une communauté sino-cambodgienne avec un avenir commun au début du printemps





BEIJING, 11 février 2023 /CNW/ - Plus d'un million de véhicules ont emprunté la toute première autoroute du Cambodge reliant la capitale Phnom Penh et le port en haute mer dans la province de Preah Sihanouk dans les trois premiers mois qui ont suivi son inauguration, le 1er octobre dernier.

Cette autoroute de 187 km de long, qui est le résultat d'un investissement de 2 milliards de dollars de China Road and Bridge Corporation, est le fruit d'une coopération entre la Chine et le Cambodge dans le cadre de la Belt and Road Initiative.

Il y a un proverbe au Cambodge qui dit « il y a une route, il y a de l'espoir ». Le premier ministre cambodgien Hun Sen a affirmé un jour que la Chine a construit beaucoup de routes et de ponts pour le Cambodge, ce qui signifie que la Chine a créé beaucoup d'espoir pour le peuple cambodgien.

Hun Sen s'est rendu en Chine en février 2020, alors que la situation épidémique de la COVID-19 dans le pays était encore grave. Rappelant cette rencontre, le président chinois Xi Jinping a déclaré vendredi que la visite était un gage de soutien et que Hun Sen était solidaire du peuple chinois dans sa lutte contre la COVID-19.

« C'est un grand plaisir pour moi de travailler avec vous pour réaliser notre mandat de trois ans et ouvrir une nouvelle ère de création d'une communauté sino-cambodgienne avec un avenir commun au début du printemps », a déclaré Xi Jinping à Hun Sen à la résidence d'État de Diaoyutai à Beijing.

Coopération complète

Xi Jinping a souligné que les deux parties peuvent élaborer un cadre de coopération dans six grands domaines, à savoir la politique, la capacité de production, l'agriculture, l'énergie, la sécurité et les échanges culturels et interpersonnels. Hun Sen s'est dit tout à fait d'accord avec l'idée.

L'accord commercial du Partenariat économique régional global et l'Accord de libre-échange entre la Chine et le Cambodge sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022. Selon le Bureau économique et commercial de l'ambassade de Chine au Cambodge, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et le Cambodge a atteint 14,5 milliards de dollars pour la période de janvier à novembre 2022, soit une augmentation de 19,1 % par rapport à l'année précédente.

Vendredi, Xi Jinping a souligné que la Chine encouragera également un plus grand nombre d'entreprises chinoises à investir au Cambodge, à contribuer à la construction de la zone économique spéciale de Sihanoukville et à soutenir la construction d'infrastructures de transport.

En plus de l'autoroute, des projets financés par la Chine, comme des routes nationales, des hôpitaux, des routes rurales et l'approvisionnement en eau propre, ont été mis en oeuvre au Cambodge en 2022, et d'autres produits agricoles, comme le longane, le maïs et le pangasius, ont obtenu un accès officiel au marché chinois.

De plus, une équipe d'experts en médecine traditionnelle chinoise (MTC) est venue au Cambodge en mars dernier pour aider le pays d'Asie du Sud-Est à lutter contre la pandémie de COVID-19.

En ce qui concerne les échanges culturels et interpersonnels, Xi Jinping a fait remarquer que la partie chinoise accordera la priorité à la restauration et à l'augmentation des vols directs entre la Chine et le Cambodge, à l'encouragement de la coopération touristique et à la réalisation de travaux de protection et de restauration du patrimoine culturel.

Depuis 1997, la Chine a contribué à la restauration des temples du parc archéologique d'Angkor, qui avaient été détruits, en restaurant avec succès le temple Chau Say Tevoda et le temple Ta Keo.

« Le développement n'est pas l'apanage de quelques-uns »

Au cours de la rencontre, le président chinois a également souligné que le développement n'est pas l'apanage de quelques nations.

Se livrer à des rivalités entre régimes ou à des confrontations idéologiques, politiser les échanges économiques, commerciaux, scientifiques et technologiques et les utiliser comme armes de guerre, forcer le découplage et la rupture de la chaîne, freiner et réprimer le développement d'autres pays et obliger les pays de la région à choisir leur camp sont tous des actes de la politique du pouvoir et des pratiques hégémoniques, qui ne pourront jamais être populaires, a déclaré Xi Jinping.

La Chine est du bon côté de l'histoire et protégera résolument la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement à l'échelle nationale, ainsi que l'équité et la justice internationales, a juré le président chinois.

Hun Sen a déclaré que la Belt and Road Initiative proposée par la Chine, l'Initiative pour le développement mondial et l'Initiative pour la sécurité mondiale sont d'une grande importance pour le maintien de la paix dans le monde et la promotion du développement commun, ajoutant que la partie cambodgienne offrira un soutien actif et participera.

Le vice-premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères, Prak Sokhonn, a déclaré que l'Initiative pour le développement mondial « est une autre belle initiative publique que la Chine fournit au reste du monde », en ajoutant qu'elle est essentielle pour aider les pays les moins avancés à se remettre de la pandémie de COVID-19 et à réduire la pauvreté.

