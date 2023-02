Les ministres Champagne et Anand terminent leur visite à Washington





Une mission axée sur la promotion d'une base industrielle de défense intégrée nord-américaine

WASHINGTON, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre de la Défense nationale, l'honorable Anita Anand, ont conclu leur visite à Washington, où ils ont rencontré des dirigeants du monde des affaires, de l'industrie et de la classe politique pour faire progresser le partenariat entre le Canada et les États-Unis en matière d'économie et de sécurité nationale.

À leur arrivée à Washington, les ministres se sont entretenus avec des membres du Congrès américain des deux partis pour discuter de priorités mutuelles, notamment en ce qui a trait à la croissance économique, la sécurité et la défense.

Dans le cadre de cette visite, les ministres ont aussi rencontré des entreprises américaines des secteurs de la défense et de l'aérospatiale, dont Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics et Raytheon. Ensemble, ils ont discuté des diverses opportunités pour accroître les investissements au pays et pour créer plus de partenariats avec la base industrielle au Canada. Le renforcement et une plus grande intégration des chaînes d'approvisionnement industrielles en matière de défense favorise la création d'emplois, la croissance et la résilience des deux côtés de la frontière.

À Washington, la ministre Anand a également rencontré le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, avec qui elle a discuté de priorités communes, y compris le soutien à l'Ukraine, la modernisation du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) et d'autres questions relatives à la sécurité mondiale.

Enfin, les ministres Anand et Champagne ont rencontré des représentants de l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures des États-Unis (CISA) afin d'accroître la collaboration entre le Canada et les États-Unis dans le domaine de la cybersécurité.

Les ministres ont conclu leur visite en prenant part à un panel au Wilson Center, où ils ont discuté d'un éventail de sujets, y compris l'innovation en sécurité nationale, la collaboration stratégique et la politique industrielle.

« Plus que jamais, nous avons besoin de chaînes d'approvisionnement continentales résilientes et sécuritaires pour les principaux produits et matières stratégiques ainsi que dans des secteurs clés comme la défense et l'aérospatiale. Le renforcement du partenariat économique et de sécurité nationale entre le Canada et les États-Unis aidera les entreprises à innover, à se développer, à créer des emplois et à être plus compétitives sur les marchés internationaux.»

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les États-Unis sont le plus proche allié, partenaire et ami du Canada. Notre alliance unique assure la sécurité et la prospérité de nos deux pays, et en cette période charnière pour la sécurité mondiale, notre collaboration est plus importante que jamais. Une base industrielle de défense mieux intégrée en Amérique du Nord se traduira par des emplois, de la croissance et des opportunités pour les Canadiens tout en nous aidant à fournir aux Forces armées canadiennes l'équipement moderne dont elles ont besoin pour assurer notre sécurité. »

- La ministre de la Défense nationale, l'honorable Anita Anand

En 2021, le Canada était le plus grand partenaire commercial des États-Unis, et le commerce bilatéral de biens et de services entre les deux pays était évalué à plus de 1 milliard de dollars.

était le plus grand partenaire commercial des États-Unis, et le commerce bilatéral de biens et de services entre les deux pays était évalué à plus de 1 milliard de dollars. Le commerce entre le Canada et les États-Unis s'appuie sur des chaînes d'approvisionnement binationales de longue date. Environ 79 % des biens canadiens exportés aux États-Unis sont intégrés aux chaînes d'approvisionnement américaines.

et les États-Unis s'appuie sur des chaînes d'approvisionnement binationales de longue date. Environ 79 % des biens canadiens exportés aux États-Unis sont intégrés aux chaînes d'approvisionnement américaines. La dernière visite du ministre Champagne à Washington D.C. remonte à octobre 2022. Il y avait rencontré son homologue, la secrétaire au Commerce des États-Unis, Gina Raimondo .

