Le nouveau produit Panall 8000 de Tianlong brille lors de l'exposition Medlab Middle East 2023





Xi'AN, Chine, le 10 févr. 2023 /CNW/ -- Medlab Middle East 2023, une exposition de premier plan sur la médecine de laboratoire dans la région du Moyen-Orient, a été présentée au Dubai World Trade Centre (DWTC) du 6 au 9 février.

Comme c'est le premier événement de Tianlong en 2023, nous sommes bien préparés et ravis d'accueillir des invités du monde entier et de discuter des dernières innovations dans le secteur des diagnostics in vitro.

Tianlong présente au public sa solution novatrice de laboratoire de PCR, qui comprend les extracteurs d'acide nucléique, les systèmes de PCR en temps réel, les systèmes de traitement des échantillons, les systèmes de manipulation des liquides et les réactifs compatibles. Les produits vedettes de Tianlong sont reconnus par de nouveaux et d'anciens partenaires pour leur excellente performance et leur qualité stable.

Cette fois, nous avons également lancé notre nouveau produit Panall 8000, un système de diagnostic moléculaire tout-en-un que nous présentons sur la scène internationale. Le nouveau produit a attiré l'attention d'un grand nombre de clients qui ont visité notre kiosque.

Le nouvel amplificateur de laboratoire, Panall 8000 de Tianlong, est un système de diagnostic moléculaire simple et sécurisé qui intègre les fonctions de décapsulage/encapsulage des tubes d'échantillon, de chargement des échantillons, d'extraction des acides nucléiques, de configuration PCR, de détection par PCR et d'analyse des résultats, ce qui permet de réaliser un véritable processus de détection (insertion de l'échantillon et résultat instantané) et offre de grands avantages aux professionnels qui ne servent que d'une opération à une seule étape.

Prestations :

Système d'échantillonnage (insertion de l'échantillon et résultat instantané)

Opération à une étape et flux de travail autonome

Système fermé réduisant la contamination au minimum

8 échantillons peuvent être analysés en même temps

Cette exposition est un grand rassemblement à Dubaï. Merci à tous nos amis, partenaires et collègues d'avoir fait de Medlab Middle East 2023 un grand succès.

Tianlong excellera toujours dans la fabrication de produits de premier plan, et nous vous remercions merci d'avoir choisi notre entreprise. Nous vous tiendrons au courant de nos prochaines expositions et espérons avoir d'autres interactions avec vous une prochaine fois.

À propos de Tianlong

Tianlong est une entreprise innovante de haute technologie spécialisée dans les produits de diagnostic moléculaire en Chine. Depuis sa fondation en 1997, Tianlong se consacre à la prestation de solutions de laboratoire de PCR intégrées pour les professionnels du monde entier. Nous offrons une vaste gamme de produits, allant des appareils aux réactifs, en passant par des extracteurs d'acide nucléique, des systèmes de PCR en temps réel, des systèmes de diagnostic moléculaire tout-en-un, des systèmes de traitement des échantillons, des systèmes de manipulation des liquides et 300 types de réactifs compatibles. Grâce aux marques NMPA, CE et FDA, nos produits ont été exportés dans plus de 100 pays et régions du monde et ont grandement contribué à la prévention et au contrôle d'épidémies comme la COVID-19, le SRAS, la grippe aviaire, le virus Ebola, le virus Zika et la peste porcine africaine.

