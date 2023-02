Le gouvernement du Canada soutient des initiatives de prévention des maladies cardiovasculaires chez les femmes





OTTAWA, ON, le 10 févr. 2023 /CNW/ - L'activité physique, une saine alimentation et l'abandon du tabac peuvent améliorer notre qualité de vie et réduire le risque de développer des maladies cardiovasculaires et d'autres maladies chroniques. Il importe que toutes les personnes vivant au Canada, en particulier celles qui sont socialement et économiquement marginalisées, bénéficient du soutien dont elles ont besoin pour adopter et maintenir des comportements sains.

Aujourd'hui, Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre, a annoncé, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, l'octroi de 568 106 $ à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa pour la création d'un réseau de prévention et de soins des maladies cardiovasculaires visant à améliorer la santé cardiaque des femmes. Le réseau de prévention et de traitement des maladies cardiovasculaires, dirigé par le Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes, travaillera à mieux faire connaître les facteurs de risque qui touchent tout particulièrement les femmes, comme certains problèmes liés à la grossesse, les troubles rhumatologiques auto-immuns et la ménopause. Ce faisant, il tâchera aussi de systématiser divers processus visant à prioriser et adapter le dépistage, l'évaluation, le diagnostic et le traitement de ces maladies et de leurs facteurs de risque chez les femmes. Le projet est financé par le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés (FSCC) de l'Agence de Sante Publique du Canada (ASPC).

« Les maladies du coeur sont un problème crucial qui tue les femmes au Canada à un rythme alarmant, a dit Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre. Pour améliorer la santé des femmes au Canada, il est essentiel de mieux prévenir, diagnostiquer et traiter ces maladies. C'est pourquoi je suis ravi que le gouvernement fédéral investisse dans la santé cardiaque des femmes de notre région et du pays tout entier. »

«?Pour prévenir les maladies cardiovasculaires, il est essentiel de favoriser des choix de vie plus sains. Notre gouvernement s'est engagé à améliorer la santé et la qualité de vie de tous et toutes au Canada?», a déclaré l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé. «?Grâce au Fonds pour la santé des Canadiens et des collectivités, nous continuons de collaborer avec des partenaires, comme l'Institut de santé de l'Université d'Ottawa, qui oeuvrent à réduire le risque de maladies chroniques chez les femmes partout au pays.?»

« La santé cardiaque des femmes est un problème crucial au Canada, et pourtant, les femmes sont très peu conscientes de leur santé cardiaque et vasculaire », a déclaré le Dr Thierry Mesana, président et directeur général de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. « Le Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes et son alliance nationale sont fiers de célébrer le cinquième anniversaire de la campagne "Tout le monde en rouge", qui prend de l'ampleur chaque année. »

« Je considère comme une victoire tout ce qui nous permet d'assurer aux femmes de l'information et des soins de la même qualité que ceux reçus par les hommes », a déclaré la Dre Thais Coutinho, présidente du Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes. « Ce que nous voulons, c'est voir les femmes vivre plus longtemps et plus sainement. Nous souhaitons qu'elles prennent davantage soin de leur santé cardiaque, qu'elles soient plus nombreuses à être au courant de leurs facteurs de risque et à pouvoir reconnaître les signes et les symptômes des maladies cardiovasculaires avant qu'il ne soit trop tard. »

L'ASPC soutient également des initiatives communautaires visant à améliorer les comportements liés à la santé et à remédier aux inégalités en matière de santé au sein des populations prioritaires les plus susceptibles de développer des maladies chroniques. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec ses partenaires communautaires pour que chaque personne au Canada puisse mener une vie saine.

Faits en bref

Les recherches montrent que 44 % des adultes au Canada vivent avec au moins une maladie chronique, comme une maladie cardiaque, l'hypertension, le cancer ou le diabète.

vivent avec au moins une maladie chronique, comme une maladie cardiaque, l'hypertension, le cancer ou le diabète. Les taux d'obésité ont lentement augmenté au cours des 20 dernières années, tant chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes, tandis que l'activité physique et la consommation de fruits et de légumes ont diminué.

Le financement annoncé aujourd'hui est distribué par le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés (FSCC) de l'Agence de la santé publique du Canada , qui soutient des projets ayant pour but de réduire le risque de maladies chroniques chez les Canadiens en ciblant les facteurs de risque modifiables courants, à savoir la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique.

, qui soutient des projets ayant pour but de réduire le risque de maladies chroniques chez les Canadiens en ciblant les facteurs de risque modifiables courants, à savoir la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique. Le FSCC investit environ 20 millions de dollars par année et mobilise des fonds supplémentaires auprès de partenaires pour soutenir des projets axés sur les facteurs de risque comportementaux, notamment l'inactivité physique, les habitudes alimentaires peu nutritives et la consommation de tabac, qui sont associés aux principales maladies chroniques que sont le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer.

