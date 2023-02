AVIS AUX MÉDIAS - Publication du Rapport national sur la pauvreté des enfants et des familles au Canada





OTTAWA, ON, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Un nouveau rapport révèle que les taux de pauvreté infantile au Canada ont diminué radicalement au cours de la première année de la pandémie de COVID-19, et ce, en raison, principalement, des transferts de revenus d'urgence du gouvernement fédéral aux familles. Ces mesures d'aide financière ont toutes été retirées et on ne s'attend pas à ce que le progrès réalisé se maintienne. La réponse gouvernementale à la pandémie et la réduction considérable de la pauvreté résultante démontrent que la pauvreté infantile relève d'un choix politique et non d'une inévitabilité économique.

La publication du rapport national sera coordonnée à celle des rapports provinciaux/territoriaux de nos partenaires au Yukon, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.

QUOI : Lancement du rapport annuel sur la pauvreté des enfants et des familles et conférence de presse

QUI : Campagne 2000 : Éliminer la pauvreté des enfants et des familles.

QUAND : Le rapport sera rendu public le 14 février à minuit et une ET une conférence de presse suivra à 11 h (HE).

OÙ : Pour consulter les rapports 2022, rendez-vous à www.campaign2000.ca. La conférence de presse se déroulera dans la salle de la Tribune de la presse parlementaire et sur Zoom. La période de questions aura lieu en personne et sur Zoom et la participation à cette partie de l'activité est réservée aux membres accrédités de la tribune de la presse parlementaire. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune de la presse parlementaire peuvent s'adresser à [email protected] pour un accès temporaire.

PRENDRONT LA PAROLE LES PERSONNES SUIVANTES :

Leila Sarangi, directrice nationale, Campagne 2000 : Éliminer la pauvreté des enfants et des familles.

Ricardo Tranjan, chercheur principal, Centre canadien de politiques alternatives.

Terrence Hamilton, spécialiste en matière de politiques, UNICEF Canada

Sabrina Teklab, étudiante et défenseuse de la famille, Centre for Resilience & Social Development (CRSD)

Campagne 2000 est une coalition d'organismes qui travaillent à éliminer la pauvreté des enfants et des familles. Rendez-vous à www.campaign2000.ca pour de plus amples renseignements.

Personnes-ressources (national)

Leila Sarangi, directrice nationale, Campagne 2000 [email protected], 647-393-1097

Porte-parole en français : Ricardo Tranjan, Centre canadien de politiques alternatives, 416-835-9640, [email protected]

Personnes-ressources (provinces et territoires)

Yukon : Kristina Craig, Yukon Anti-Poverty Coalition, 867-334-9318, [email protected]

Colombie-Britannique : Adrienne Montani, directrice générale, First Call Child and Youth Advocacy Society, 778-320-4561, [email protected]

Alberta: Sydney Sheloff, Edmonton Social Planning Council, 780-423-2301, poste 354, [email protected]

Saskatchewan: Miguel Sanchez, faculté de travail social, Université de Regina, 306-585-4848, 306-550-7322

Manitoba: Josh Brandon (français et anglais), Social Planning Council of Winnipeg, 204-898-6460, [email protected]

Ontario : Amanda Klang, Centre canadien de politiques alternatives (CCPA), spécialiste principale - communications (médias et relations publiques), 514-996-3515, [email protected]

Nouveau-Brunswick : Chelsea Driscoll et Heather Atcheson, Human Development Council, 506-799-2317, [email protected], [email protected]

Nouvelle-Écosse : Lauren Matheson, CCPA-NS (Centre canadien de politiques alternatives, bureau de la N.-É.), 902-579-9555, [email protected]

Île-du-Prince-Édouard : Mary Boyd, 902-969-2693, [email protected]

Terre-Neuve-et-Labrador : Penelope Rowe et Emily Dyer, Community Sector Council Newfoundland Labrador, 709-753-9860, [email protected] et [email protected]

