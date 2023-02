NMG obtient des leviers financiers jusqu'à 3,6 M $CA pour poursuivre le développement de ses procédés de transformation avancée de matériel d'anode écologique





En lien avec sa stratégie de pleine intégration verticale, Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSX.V : NOU) poursuit le développement de ses technologies de transformation avancée du graphite en vue d'approvisionner le marché occidental des batteries et des véhicules électriques avec du matériel d'anode écologique. Le gouvernement du Québec, via le programme Technoclimat ainsi que le Fonds de recherche du Québec Nature et technologies (« FRQNT »), fournira à la Société des leviers financiers allant jusqu'à 3,6 millions $CA pour des projets de transformation avancée du graphite.

Arne H Frandsen, président du conseil d'administration de NMG, a réagi : « En plus d'avoir les ressources minérales nécessaires à la transition énergétique, l'accès à l'hydroélectrique propre, un écosystème de recherche établi et un environnement fiscal attractif, le Québec s'est révélé être un partenaire exceptionnel à tous les stades de développement de NMG. Les aides financières annoncées aujourd'hui nous permettront de rehausser les capacités manufacturières et les expertises en matériaux de batteries ici même pour desservir le marché des véhicules électriques en pleine croissance. »

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a ajouté : « En investissant dans notre portefeuille de technologies, nous nous affranchissons des chaines de production chinoises et soutenons le développement d'une industrie des batteries écoresponsable et éthique en Occident. NMG se positionne à l'avant-plan de ce secteur en pleine croissance grâce à son modèle pleinement intégré de la mine au matériel d'anode, son engagement ESG et ses liens commerciaux. »

Projets technologiques pour le matériel d'anode actif

Le gouvernement du Québec octroie une aide financière pouvant aller jusqu'à 3 millions $CA via son programme Technoclimat, une plateforme d'investissement public dédiée à l'innovation en matière d'énergie et de réduction des émissions des gaz à effets de serres (« GES »). Ces sommes soutiennent le déploiement de la technologie d'enrobage aux opérations de la phase 1 de NMG et les travaux de recherche et développement (« R&D ») initiés en partenariat avec le professeur Philippe Ouzilleau, expert en génie des matériaux graphitiques à l'Université McGill, et son équipe de recherche.

L'enrobage permet de réduire la surface spécifique du graphite sphérique purifié et d'en augmenter la performance électrochimique grâce à l'application d'une couche nanométrique de carbone amorphe à la surface du matériel. L'aide financière, complémentaire à celle obtenue du gouvernement du Canada, vise la technologie d'enrobage novatrice de NMG qui pourrait réduire jusqu'à 25 % la consommation d'énergie, diminuer l'empreinte environnementale des produits et s'adapter à différentes sources de précurseurs d'enrobage pour une plus grande flexibilité de production. D'ailleurs, la composante R&D du projet cible le développement d'un matériel d'enrobage à base de biomasse en vue de remplacer les enrobages traditionnels à base d'hydrocarbures pétroliers pour diminuer jusqu'à 50 % les émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation de ces précurseurs pétroliers.

Le module d'enrobage de la phase 1 de NMG, de taille commerciale comme ceux prévus aux opérations de l'usine de matériaux de batteries de Bécancour (phase 2), appuie la qualification des produits avec des manufacturiers de batteries.

Ainsi, le choix technologique de NMG, tant au niveau des équipements que de l'énergie propre du Québec qui alimente ses opérations, permet une réduction, actuelle et projetée, des émissions de GES associées à l'enrobage du matériel d'anode. Déjà, NMG développe du matériel d'anode avec une faible empreinte carbone en tête de l'industrie et poursuit l'optimisation de ses procédées, l'intégration de mesures écologiques aux opérations et les projets de R&D pour réduire encore davantage son profil environnemental.

D'autre part, le FRQNT accorde deux nouvelles subventions à NMG pour un total pouvant aller jusqu'à 600 000 $CA pour la production de matériel de graphite de qualité à faible incidence environnementale pour la filière des batteries lithium-ion.

En collaboration avec les professeurs Lionel Roué du Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l'Institut national de la recherche scientifique (« INRS ») et Philippe Ouzilleau de l'Université McGill, NMG entend développer une série de composites de haute performance électrochimique à base de graphite en valorisant des matières résiduelles du procédé de NMG ainsi que des matériaux biosourcés. La Société travaillera également avec les professeurs Gervais Soucy et Jocelyn Veilleux de l'Université de Sherbrooke sur des technologies de transformation avancée du graphite misant sur des procédés thermiques écologiques à haute performance.

NMG a développé un portfolio de R&D ciblant la prochaine génération de matériaux de batteries lithium-ion. Le leadership du gouvernement du Québec dans la stratégie de valorisation des minéraux critiques et stratégiques renforce le plan d'affaires de NMG et soutant le déploiement d'une filière batterie dynamique et performante afin d'approvisionner le marché occidental.

À propos de Nouveau Monde Graphite

NMG travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d'une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d'anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. www.NMG.com

Mise en garde

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, le développement des procédés de la Société en matière de matériaux avancés de graphite écologiques, les objectifs, aspirations et engagements ESG de la Société, y compris les potentielles réductions des émissions de gaz à effet de serre, et la réalisation de ceux-ci, les plans de recherche et développement de la Société, l'échéancier et l'avancement des initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, les résultats prévus des initiatives décrites dans le communiqué de presse, les montants qui seront octroyés à la Société en lien avec les subventions annoncées dans ce communiqué de presse , et les déclarations qui sont discutées dans le paragraphe « À propos de Nouveau Monde » et ailleurs dans le communiqué de presse qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de certaines lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent se révéler inexactes. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment les tendances technologiques actuelles, les relations d'affaires entre la Société et ses parties prenantes, la capacité de fonctionner de manière sécuritaire et efficace, la livraison et l'installation en temps opportun et aux prix estimés de l'équipement soutenant la production, les prix de vente présumés du concentré de graphite, l'exactitude des estimations des Ressources minérales, les taux de change et les taux d'intérêt futurs, la stabilité politique et réglementaire, les prix des produits de base et les coûts de production, l'obtention d'approbations, de licences et de permis gouvernementaux, réglementaires et de tiers à des conditions favorables, la stabilité de la main-d'oeuvre, la stabilité des marchés financiers et des capitaux, la disponibilité de l'équipement et des fournitures essentielles, des pièces de rechange et des consommables, les diverses hypothèses fiscales, les estimations de CAPEX et OPEX, le statut des permis du Projet minier Uatnan, toutes les projections économiques et opérationnelles relatives au projet, les infrastructures locales, les perspectives et occasions d'affaires de la Société et les estimations du rendement opérationnel de l'équipement, et ne sont pas garants du rendement futur.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des attentes actuelles comprennent notamment les risques abordés dans le paragraphe « Prochaines étapes et assurance qualité », des retards quant aux dates de livraison prévues de l'équipement, la capacité de la Société à mettre en oeuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité d'un financement ou d'un financement à des conditions favorables pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières, l'impact de l'inflation sur les coûts, les risques d'obtention des permis nécessaires, le rendement opérationnel des actifs et des activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l'exploitation minière et de la production du graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, le risque d'acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le risque lié aux devises et aux taux de change, les développements technologiques, l'impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie, et la conjoncture économique en général ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d'investissement, aux flux de trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux généraux. Une description plus détaillée des risques et des incertitudes figure dans la notice annuelle de NMG datée du 22 mars 2022, notamment dans la section intitulée « Facteurs de risque », qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. D'autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l'avenir. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com), et pour les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le site Web de la Société à l'adresse : www.NMG.com.

