Le ministre Wilkinson annonce un programme pour soutenir la décarbonation des installations industrielles et du secteur manufacturier afin d'optimiser le rendement énergétique et la compétitivité de l'industrie





VANCOUVER, BC, le 10 févr. 2023 /CNW/ - En misant sur des procédés plus propres et plus efficaces pour fabriquer leurs produits, les industries canadiennes peuvent être des leaders mondiaux tout en réduisant les coûts et la pollution et en créant de bons emplois pour les générations à venir. Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les partenaires de l'industrie dans leurs efforts actuels de décarbonation des installations industrielles et des procédés de fabrication.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui le lancement du Programme d'installations industrielles et manufacturières vertes (PIIMV). Le PIIMV soutiendra financièrement les installations industrielles, à une hauteur maximale de 20 millions de dollars par proposition, pour les aider à optimiser leur efficacité énergétique et à réduire les émissions liées à leurs activités.

Le PIIMV appuiera les activités telles que les évaluations et vérifications énergétiques, la formation destinée aux praticiens en gestion énergétique et les investissements dans les immobilisations, comme les modifications ou les mises à niveau des systèmes énergétiques des installations, des procédés et des infrastructures. Les marchés mondiaux continuent de privilégier les produits industriels possédant l'empreinte carbone la plus faible. Or la décarbonation actuelle des installations industrielles et des procédés de fabrication du Canada contribuera donc non seulement à préserver la qualité de l'air, mais aussi à maintenir la compétitivité de nos industries.

Ce programme à frais partagés qui soutiendra financièrement l'efficacité énergétique industrielle est scindé en deux volets :

Le volet 1 - solutions d'efficacité énergétique s'adresse aux provinces, territoires, services d'utilité publique et autres demandeurs, y compris les réseaux industriels établis.

Pour le volet 1, les organisations intéressées par les solutions d'efficacité énergétique peuvent obtenir un formulaire de demande en adressant un courriel à Ressources naturelles Canada à : [email protected].

Le volet 2 - installations industrielles fournira de l'aide directe à l'industrie pour la réalisation de projets d'efficacité énergétique dans des installations individuelles. Destiné à combler les lacunes en matière de soutien au Canada, il sera lancé plus tard en 2023.

Le Programme est financé par des investissements annoncés dans le budget de 2022 en vue de promouvoir l'efficacité énergétique et la réduction des émissions dans les secteurs industriels. S'inscrivant dans le prolongement du Programme de gestion de l'énergie dans l'industrie de Ressources naturelles Canada, le PIIMV fournira des outils de renforcement des capacités, des guides et des études de cas. Par l'entremise d'un réseau de partenariats industrie-gouvernement qui recueille des données sur l'énergie, diffuse l'information, facilite le mentorat sur l'énergie et les questions connexes et communique les réussites, il soutiendra des activités d'information et de sensibilisation.

Dans notre marche vers la carboneutralité, des investissements comme ceux-ci nous permettront de réduire les émissions et d'optimiser le rendement énergétique et la compétitivité de l'industrie, aidant ainsi les travailleurs et les industries à bâtir un avenir plus prospère et plus durable.

Citations

« Le nouveau Programme d'installations industrielles et manufacturières vertes aidera les partenaires des secteurs industriels, dont les services d'utilité publique ainsi que les provinces et les territoires, à améliorer l'efficacité énergétique tout en réduisant le gaspillage et la pollution et en créant de bons emplois. Le Canada a besoin d'investissements de cet ordre pour bâtir un avenir durable, sobre en carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Nous sommes tous ensemble dans la lutte contre les changements climatiques. Il est important de s'allier avec les différents secteurs de l'industrie canadienne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les secteurs plus propres réduiront la pollution atmosphérique et les déchets générés, ce qui favorisera la création de collectivités plus saines, où il sera plus agréable de vivre. Le Programme d'installations industrielles et manufacturières vertes aidera les entreprises à réduire leurs coûts et à demeurer concurrentielles, tout en offrant de belles possibilités d'emplois aux travailleurs du domaine des technologies propres. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Quelques faits

Le secteur industriel représente 40 % de la consommation d'énergie et près de la moitié de toutes les émissions de gaz à effet de serre au Canada.

Le financement de ce programme provient d'investissements annoncés dans le budget fédéral de 2022, dont 194 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2022-2023 pour élargir le programme de gestion de l'énergie dans l'industrie de RNCan de manière à offrir du soutien en partageant les frais d'une série complète de mesures écoénergétiques jusqu'en mars 2027.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 10 février 2023 à 10:41 et diffusé par :