Piramal Pharma Limited annonce ses résultats consolidés pour le troisième trimestre et les neufs premiers mois de l'exercice 2023





MUMBAI, Inde, 10 février 2023 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour le troisième trimestre (T3) et les neufs premiers mois (9M) clos le 31 décembre 2022.

Faits saillants des résultats financiers consolidés : (En crores INR) Détails Trimestriels Depuis le début de l'année T3 Exercice

2023 T3 Exercice

2022 Croissance d'une année

sur l'autre T2 Exercice

2023 Croissance d'un trimestre

sur l'autre 9M Exercice

2023 9M Exercice

2022 Croissance d'une année

sur l'autre Recettes d'exploitation 1 716 1 539 11 % 1 720 0 % 4 918 4 428 11 % CDMO 1 021 897 14 % 940 9 % 2 731 2 428 12 % Génériques hospitaliers complexes 514 486 6 % 562 -8 % 1 584 1 454 9 % Soins de santé grand public en Inde 214 157 37 % 227 -6 % 652 547 19 % EBITDA 170 386 -56 % 219 -22 % 478 749 -36 % Marge du résultat d'exploitation avant amortissements (%) 10 % 25 %

13 %

10 % 17 %

Bénéfice après impôt -90 163 -155 % -37 N/A -237 172 -238 %

Remarque : les chiffres de l'année précédente (exercice 2022) n'incluent pas les transactions de contrôle non-commerciales et les chiffres de l'année précédente ne sont donc pas strictement comparables. Veuillez vous référer aux pages 3 et 4 pour une explication détaillée et des données financières comparables.

Faits marquants du T3 de l'exercice 2023 et des 9 premiers mois de l'exercice 2023

Les revenus d'exploitation ont augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente au cours du T3 et des neuf premiers mois de l'année 2023

La marge EBITDA pour le T3 2023 et les 9M 2023 était de 10 %, impactée par des dépenses d'exploitation plus élevées, y compris le coût des matières premières, les prix de l'énergie, l'inflation des salaires et les coûts de marketing

les 2023 était de 10 %, impactée par des dépenses d'exploitation plus élevées, y compris le coût des matières premières, les prix de l'énergie, l'inflation des salaires et les coûts de marketing Au cours des neuf premiers mois de 2023, 29 inspections réglementaires (dont celle de la FDA américaine) et 155 audits de clients ont été passés avec succès

Nouvelles capacités / expansion de la capacité mises en service à Ahmedabad PDS, à l'usine de peptides (Turbhe, Inde) et à Riverview (États-Unis)

Nandini Piramal, présidente de Piramal Pharma Limited, a déclaré : « Sur la base de l'augmentation récente de nos engagements auprès des clients et de l'afflux continu de demandes de propositions, nous pensons que la demande de services CDMO, en particulier pour nos offres différenciées, reste forte. Nous continuons à maintenir notre niveau de qualité, illustré par une inspection réussie de la FDA américaine sur notre site de Riverview.

Pour notre activité de génériques hospitaliers complexes, le portefeuille d'anesthésie par inhalation connaît une bonne demande. De plus, notre activité de soins de santé grand public en Inde connaît une croissance tirée par les grandes marques. L'investissement dans le canal du commerce électronique donne également de bons résultats.

Nous croyons au potentiel de notre entreprise et, conformément à notre objectif de croissance, le conseil d'administration a approuvé la recommandation d'attribuer des actions pour un montant n'excédant pas 1 050 millions d'INR, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises, des conditions du marché et d'autres considérations. »

Faits marquants des activités pour le T3 et les neuf premiers mois de l'exercice 2023

Organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) :

Maintien de nos résultats en matière de qualité : 29 inspections réglementaires (y compris celles de la FDA américaine) et 155 audits de clients au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2023

: 29 inspections réglementaires (y compris celles de la FDA américaine) et 155 audits de clients au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2023 Inspection de la FDA américaine sur les sites de Riverview , Sellersville et Lexington aux États-Unis :

- Aucune observation à Riverview

- Formulaire 483 avec classification VAI* à Sellersville et Lexington

sur les sites de , Sellersville et Lexington aux États-Unis : - Aucune observation à - Formulaire 483 avec classification VAI* à Sellersville et Lexington Les clients continuent de prendre des décisions plus lentes en raison de l'environnement macroéconomique et se concentrent davantage sur la priorisation des pipelines

en raison de l'environnement macroéconomique et Augmentation judicieuse des prix, optimisation des coûts et mesures d'excellence opérationnelle pour compenser les pressions inflationnistes

La croissance planifiée CAPEX est en bonne voie

est en bonne voie Mise en service de nouvelles capacités : site PDS d'Ahmedabad (nouveau laboratoire in vitro), augmentation significative de la capacité de l'usine de peptides de Turbhe (Inde) et augmentation de la capacité de l'usine de Riverview (États-Unis)

Génériques hospitaliers complexes (CHG) :

Poursuite de la dynamique des ventes d'anesthésie par inhalation (IA) aux États-Unis, la croissance des volumes entraînant des gains de parts de marché

(IA) aux États-Unis, la croissance des volumes entraînant des gains de parts de marché Ajout de capacités d'IA en Inde pour répondre à la demande croissante des marchés non-américains

pour répondre à la demande croissante des marchés non-américains Le portefeuille d'intrathécal aux États-Unis a continué à occuper la première place sur le marché

aux États-Unis a continué à occuper la première place sur le marché Traitement de la douleur par voie injectable : la croissance au T3 de l'exercice 2023 et au neuvième trimestre de l'exercice 2023 a été affectée par des contraintes d'approvisionnement. La production a augmenté au cours des derniers mois

La production a augmenté au cours des derniers mois Autres produits injectables : lancement de 2 nouveaux produits au cours du T3 de l'exercice 2023

: lancement de 2 nouveaux produits au cours du T3 de l'exercice 2023 Construction d'un pipeline de nouveaux produits qui sont à différents stades de développement

Soins de santé grand public en Inde (ICH) :

21 nouveaux produits et 25 nouvelles UGS lancés au cours des neufs premiers mois de l'exercice 2023. Les nouveaux produits lancés au cours des deux dernières années contribuent désormais à 17 % des ventes totales d'ICH

lancés au cours des neufs premiers mois de l'exercice 2023. Les nouveaux produits lancés au cours des deux dernières années contribuent désormais à 17 % des ventes totales d'ICH Poursuite des investissements dans les médias et les dépenses commerciales pour stimuler la croissance des marques puissantes

pour stimuler la croissance des marques puissantes Les marques phares (Littles, Lacto Calamine, Polycrol, Tetmosol et I-range) ont augmenté de 39 % par rapport à l'année précédente au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2023 et contribuent à 41 % des ventes d'ICH

(Littles, Lacto Calamine, Polycrol, Tetmosol et I-range) ont augmenté de 39 % par rapport à l'année précédente au cours des 9 premiers mois de l'exercice contribuent à 41 % des ventes d'ICH Le commerce électronique a augmenté de plus de 50 % par an au cours des neuf premiers mois de l'année 2023

a augmenté de plus de 50 % par an au cours des neuf premiers mois de l'année 2023 Une distribution étendue à travers 200 000 points de vente et plus de 12 000 magasins de détail organisés. Présence également sur toutes les principales plateformes de commerce électronique

* VAI : « Voluntary Action Indicated » soit « action volontaire indiquée »

Compte de résultat consolidé (En crores INR) Données financières déclarées Détails Trimestriels Cumul annuel T3 2023 T3 2022 Variation d'une année

sur l'autre T2 2023 Variation d'un trimestre

sur l'autre 9M 2023 9M 2022 Variation d'une année

sur l'autre Recettes d'exploitation 1 716 1 539 11 % 1 720 0 % 4 918 4 428 11 % Autres recettes 83 161 -49 % 46 79 % 201 198 1 % Revenu total 1 799 1 700 6 % 1 766 2 % 5 119 4 625 11 % Coût de matériel 625 547 14 % 664 -6 % 1 864 1 611 16 % Charges de personnel 492 396 24 % 470 5 % 1 423 1 186 20 % Autres dépenses 511 370 38 % 413 24 % 1 355 1 079 26 % EBITDA 170 386 -56 % 219 -22 % 478 749 -36 % Coût financier 95 50 89 % 83 14 % 240 141 70 % Amortissement 164 147 12 % 166 -1 % 492 421 17 % Part du bénéfice net des entreprises associées 16 9 70 % 11 40 % 47 40 16 % Bénéfice avant impôt -73 198 -137 % -19 N/A -207 227 -191 % Impôts 17 35 -52 % 11 49 % 22 40 -46 % Bénéfice net après impôt -90 163 -155 % -30 N/A -230 187 -223 % Élément exceptionnel 0 0 N/A -7 N/A -7 -15 N/A Bénéfice net après impôt après élément exceptionnel -90 163 -155 % -37 N/A -237 172 -238 %

Remarque : les données financières du T3 2023 et des 9M 2023 ne sont pas strictement comparables à celles du T3 2022 et des 9M 2022 respectivement

Le 12 août 22, la NCLT a approuvé le plan composite de séparation de l'activité pharmaceutique de Piramal Enterprises Ltd (PEL) en Piramal Pharma Ltd. et la fusion des filiales détenues à 100 % par PPL, Hemmo Pharmaceuticals Pvt Ltd (HPPL) et Convergence Chemical Pvt Ltd (CCPL), avec une date fixée au 1er avril 2022.

En conséquence, les états financiers de PPL ont été préparés en tenant compte du plan à partir du 1er avril 2022.

Les états financiers de CCPL et HPPL, filiales à part entière de PPL, ont été combinés comme si la fusion avait eu lieu le 1er avril 2021 ou à partir de la date à laquelle la société a pris le contrôle de ces filiales, selon la dernière éventualité.

Avant la scission, PPL avait conclu un accord avec PEL pour la poursuite de la vente par PEL de produits dans le cadre d'appels d'offres gouvernementaux obtenus au nom de PEL, jusqu'à ce que les obligations découlant de ces appels d'offres soient entièrement remplies. L'accord comprenait également la vente de produits de consommation de PPL (OTC) par le réseau CFA (Carrying and Forwarding Agent) de PEL jusqu'à ce que toutes les licences, enregistrements et permis requis soient entièrement transférés au nom de PPL.

Conformément au plan, la scission de l'entreprise pharmaceutique a été considérée comme une transaction sans contrôle commun et comptabilisée comme un regroupement d'entreprises selon la norme Ind-AS 103 dans les états financiers de PPL à partir du 1er avril 2022. En conséquence, les résultats financiers pour le trimestre et les neuf mois se terminant en décembre 2022 ne sont pas comparables aux périodes précédentes correspondantes. Les données financières comparables sont présentées dans le tableau ci-dessous.

De plus, tous les stocks de clôture au 31 mars 2022 chez PEL, en ce qui concerne ces transactions, comprenaient l'élément de marge facturé par PPL à PEL sur une base de pleine concurrence. Depuis la séparation effective le 1er avril 2022, le stock d'ouverture transféré à PPL à la juste valeur (provisoire) selon les normes IND-AS comprenait l'élément de marge et celui-ci a été imputé au compte de résultat dans les états financiers de PPL pour le premier exercice 2023, lors de la vente de ces produits à PPL.

L'impact unique et non récurrent sur l'EBITDA de cette marge d'inventaire dans les états financiers de T1 2023 est de 68 Cr INR.

Données financières comparables (En crores INR) Détails Trimestriels Cumul annuel T3 2023 T3 2022 Variation d'une année

sur l'autre T2 2023 Variation d'un trimestre

sur l'autre 9M 2023 9M 2022 Variation d'une année

sur l'autre Recettes d'exploitation 1 716 1 578 9 % 1 720 0 % 4 918 4 561 8 % CDMO 1 021 922 11 % 940 9 % 2 731 2 566 6 % CHG 514 491 5 % 562 -8 % 1 584 1 454 9 % ICH 214 167 28 % 227 -6 % 652 535 22 % EBITDA 170 348 -51 % 219 -22 % 546 714 -24 % Marge du résultat d'exploitation avant amortissements 10 % 22 %

13 %

11 % 16 %



Conférence téléphonique sur les résultats du T3 et des 9M de l'exercice 2023

Piramal Pharma Limited organisera une conférence téléphonique pour les investisseurs et les analystes le 9 février 2023 à 17h00 (IST) afin de discuter des résultats du T3 et des 9M de l'exercice 2023.

Les détails d'accès à la conférence sont les suivants :

Événement Lieu et heure Numéro de téléphone Conférence téléphonique 9 février 2023 Inde ? 17h00 IST +91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (numéro principal) 1 800 120 1221 (numéro gratuit) États-Unis ? 6h30 (heure de l'Est ? New York) Numéro gratuit : 18667462133 Royaume-Uni ? 11h30 (heure de Londres) Numéro gratuit : 08081011573 Singapour ? 19h30 (heure de Singapour) Numéro gratuit : 8001012045 Hong Kong ? 19h30 (heure de Hong Kong) Numéro gratuit : 800964448 Inscription express avec Diamond Passtm Utilisez ce lien pour une inscription préalable afin de réduire votre temps d'attente au moment de rejoindre l'appel : https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=3875819&linkSecurityString=132719d2f8

À propos de Piramal Pharma Ltd :

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 17 installations mondiales et un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes, et l'entreprise India Consumer Healthcare qui vend des produits sans ordonnance. En outre, PPL a créé une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, PPL a reçu un investissement stratégique de croissance de 20 % de la part du groupe Carlyle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.piramal.com/pharma/ , Facebook , Twitter , LinkedIn

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1855206/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 10 février 2023 à 08:46 et diffusé par :