Altasciences accentue son soutien stratégique en Europe et étoffe son équipe préclinique





Altasciences a engagé deux experts du conseil pour alimenter sa croissance stratégique en Europe. Parallèlement, son équipe préclinique continue de s'agrandir avec l'arrivée de deux nouveaux employés à des postes-clés.

Peter Varney rejoint l'entreprise en tant que conseiller en développement et stratégie pharmaceutiques, poste auquel il apportera sa contribution stratégique pour orienter le développement des médicaments d'Altasciences en Europe. P. Varney affiche 40 ans d'expérience en développement commercial, alliances stratégiques et gestion des relations chez Covance. Hazel Clay, quant à elle, possède plus de 30 ans d'expérience dans le soutien au développement d'actifs pharmaceutiques innovants chez Covance et jouera un rôle-clé dans l'expansion européenne d'Altasciences comme conseillère en développement de médicaments. P. Varney et H. Clay travaillent tous les deux au sein des bureaux d'Altasciences situés à Harrogate au Royaume-Uni.

« En raison de leur grande expérience et de leur vision stratégique acérée, Peter et Hazel sont des atouts de poids pour l'expansion d'Altasciences sur le marché européen. Nous voulions que nos clients européens aient accès à des connaissances approfondies concernant le développement de médicaments en phase précoce afin de les aider à commercialiser de meilleurs médicaments plus rapidement » a affirmé Chris Perkin, PDG d'Altasciences.

À noter par ailleurs que le Dr Lisa Biegel rejoint Altasciences au poste de directrice scientifique principale pour les services précliniques et travaillera depuis le site de Columbia (Missouri). Du haut de ses 30 ans d'expérience en toxicologie réglementaire chez Covance, L. Biegel pilotera, supervisera et apportera un avis scientifique stratégique aux équipes responsables de l'orientation des études et des rapports.

Annette Kenser rejoint elle aussi Altasciences en tant que directrice principale de l'assurance qualité pour la recherche préclinique. A. Kenser cumule une riche expérience en tant qu'auditrice en assurance qualité scientifique et s'attellera à identifier les points d'amélioration tout en harmonisant les activités d'assurance qualité à l'échelle de l'organisation.

« Nous sommes enchantés d'accueillir Lisa et Annette chez Altasciences et nous nous réjouissons de bénéficier de leurs talents et de leurs contributions dans le domaine préclinique » a déclaré Andy Brown, directeur du site préclinique d'Altasciences à Columbia.

