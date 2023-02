La ministre Pascale Déry devrait présenter ses priorités





MONTRÉAL, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La CSN, la centrale syndicale la plus représentative en enseignement supérieur au Québec, estime que Pascale Déry tarde à faire connaître ses priorités, comme l'a fait son collègue Bernard Drainville, alors que les collèges et les universités ont pourtant des besoins criants.

Dans une récente nouvelle de TVA, la ministre Déry a raison de vouloir augmenter le taux de diplomation, mais cela n'arrivera pas par magie. «?Il faudra donner aux cégeps et aux universités les moyens nécessaires pour avoir un personnel suffisant, tant pour l'enseignement et l'aide aux étudiantes et aux étudiants en difficulté, que du côté des employé-es de soutien?», soutient Caroline Senneville, présidente de la CSN, qui précise que le manque de personnel et la surcharge actuelle de travail ne permettent pas de faire un travail optimal. Les établissements d'enseignement supérieur souffrent d'un sous-financement chronique depuis plusieurs années.

La pandémie a provoqué des retards d'apprentissage et de formation qui se répercutent sur l'enseignement supérieur et il faudra des moyens suffisants pour assurer la réussite éducative du plus grand nombre. On pense notamment à l'apprentissage du français écrit qui cause des difficultés à un nombre grandissant d'étudiantes et d'étudiants. Il faut s'en occuper sérieusement.

La CSN déplore que la ministre semble préoccupée seulement par les besoins actuels du marché. Elle cite les bourses Perspectives qui ciblent certaines professions au détriment des autres. «?Ces bourses ne fonctionnent pas et ne garantissent pas une rétention des personnes une fois en emploi?», précise Caroline Senneville, qui estime que la vision de la ministre Déry devra dépasser cette approche centrée uniquement sur la photo des pénuries de main-d'oeuvre actuelles.

Pour consulter la plateforme de la CSN en éducation et en enseignement supérieur

https ://bit.ly/3EAf0PY

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte près de 80?000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations, dont la moitié en enseignement supérieur.

