Le Groupe WestJet renforce sa position de champion de l'agrément au Canada en élargissant son service 737 vers des destinations soleil





Nouveaux vols vers la Grenade et Tulum, au Mexique, pour l'hiver 2024/2025

Le Groupe WestJet continue de renforcer son réseau transfrontalier, vers les destinations soleil et intérieur

CALGARY, AB, le 21 mai 2024 /CNW/ - Le Groupe WestJet a annoncé aujourd'hui l'expansion de son réseau avec l'ajout d'un nouveau service vers Tulum, au Mexique, et la Grenade, dans les Caraïbes, renforçant ainsi le vaste portefeuille d'agrément du Groupe cet hiver. De plus, la compagnie aérienne améliore son offre transfrontalière avec de nouveaux vols à destination de Fort Lauderdale, en Floride, en provenance de Vancouver et de Winnipeg.

« Notre stratégie visant à faire du Groupe WestJet le leader et champion national de l'agrément dans l'Ouest canadien fonctionne, alors que nous continuons d'offrir l'horaire le plus solide et le plus abordable d'un océan à l'autre, adapté aux besoins des voyageurs canadiens », a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et directeur commercial du Groupe WestJet. « Consolidant sa position en tant que principal transporteur d'agrément au pays, le Groupe WestJet offrira plus de places que toute autre compagnie aérienne vers des destinations soleil cet hiver. »

Ajout de vols vers Tulum au sein de notre réseau à partir de Calgary et de Toronto , et de nouveaux itinéraires vers le Mexique à partir de Kelowna et de Winnipeg

L'introduction du service à l'aéroport international nouvellement ouvert de Tulum à partir de Calgary et de Toronto renforce la position de WestJet en tant que premier choix du Canada pour les voyages à la Riviera Maya. En plus de l'horaire le plus solide, Vacances WestJet offrira des forfaits dans 35 grands hôtels à proximité de l'Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carillo (TQO).

Cet hiver, WestJet ajoutera également un service hebdomadaire de Kelowna à Mazatlán et de Winnipeg à Los Cabos.

Trajet Fréquence Date de début Date de fin Calgary - Tulum Une fois par semaine 9 novembre 2024 27 avril 2025 Toronto - Tulum 3 vols par semaine 9 novembre 2024 27 avril 2025 Kelowna - Mazatlán Une fois par semaine 13 décembre 2024 18 avril 2025 Winnipeg - Los Cabos Une fois par semaine 9 novembre 2024 26 avril 2025

De nouveaux vols de Toronto vers l'île aux épices des Caraïbes

Offrant aux Canadiens de nouvelles occasions d'explorer la magnifique île connue pour ses épices, ses plages et ses chutes, le service entre Toronto et la Grenade sera offert une fois par semaine cet hiver. Les vols sont idéalement planifiés pour assurer la connectivité dans l'Ouest canadien et seront en vente au cours des prochaines semaines à compter du 3 novembre 2024 et jusqu'au 27 avril 2025.

Toronto-Grenade Une fois par semaine 3 novembre 2024 27 avril 2025

* Sous réserve de l'approbation du gouvernement

« Avec l'ajout de ce nouvel itinéraire, le Groupe WestJet élargit l'accessibilité à la Grenade pour les Canadiens, les invitant à explorer la culture dynamique, les plages immaculées et les paysages luxuriants de l'île des Épices. Nous sommes ravis de nous associer à WestJet pour accueillir les voyageurs qui découvriront le charme et l'hospitalité de la Grenade », a déclaré Petra Roach, cheffe de la direction de l'autorité du tourisme de la Grenade.

Améliorations transfrontalières et nationales tout au long de l'année

Avec le plus grand carnet de commandes d'avions à fuselage étroit au Canada, le Groupe WestJet continue d'élargir son offre transfrontalière, améliorant davantage le service vers les destinations soleil grâce à l'ajout de vols hebdomadaires à destination de Fort Lauderdale, en Floride, de Vancouver et de Winnipeg à compter de novembre.

Vancouver - Ft. Lauderdale Une fois par semaine 3 novembre 2024 20 avril 2025 Winnipeg - Ft. Lauderdale Une fois par semaine 18 novembre 2024 21 avril 2025

« WestJet continue d'investir dans le renforcement de la connectivité dont notre collectivité a besoin pour prospérer », a déclaré Nick Hays, président et chef de la direction de l'administration aéroportuaire de Winnipeg. « L'annonce d'aujourd'hui donne à notre région encore plus d'options pour les destinations qui comptent. »

Comme il a été annoncé précédemment, la compagnie aérienne continuera de renforcer la connectivité avec les principales plaques tournantes de Delta Air Lines avec un service d'Edmonton à Atlanta et de Regina à Minneapolis, qui sera offert toute l'année. De plus, les Canadiens bénéficieront d'une connectivité tout au long de l'année entre Edmonton et Ottawa et Montréal et entre Winnipeg et Montréal.

Trajet Fréquence Date de début Date de fin Edmonton - Atlanta Chaque jour Toute l'année Toute l'année Regina - Minneapolis Chaque jour Toute l'année Toute l'année Edmonton - Montréal Quatre fois par semaine Toute l'année Toute l'année Edmonton - Ottawa Cinq fois par semaine Toute l'année Toute l'année Winnipeg - Montréal Cinq fois par semaine Toute l'année Toute l'année

