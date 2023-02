Inauguration d'un nouveau secteur d'activité à l'Hôpital du Haut-Richelieu





QUÉBEC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, la ministre responsable de la région de la Montérégie, Suzanne Roy, et le député de Saint-Jean, Louis Lemieux, sont heureux de souligner l'inauguration d'un nouvel environnement de soins à l'Hôpital du Haut-Richelieu.

Ce projet, dont la construction s'est amorcée à l'automne 2021, visait à aménager une unité modulaire afin d'augmenter la capacité hospitalière et d'offrir des soins et services accessibles, intégrés et de qualité à la population du Haut-Richelieu.

Le nouveau bâtiment modulaire a une capacité d'accueil de 27 lits, soit 15 lits de l'unité d'hospitalisation brève (UHB) et 12 lits de médecine spécialisée. Situé à proximité de l'urgence de l'hôpital, auquel il est relié par une passerelle au rez-de-chaussée, cet ajout de plus de 1000 m2 permettra d'offrir un environnement sécuritaire et adapté aux besoins des patients et des équipes de travail. L'agrandissement permettra également d'offrir un milieu d'enseignement et d'apprentissages aux résidents et résidentes.

Citations :

« Le nouveau bâtiment de l'Hôpital du Haut-Richelieu a été conçu de manière à offrir, entre autres, plus de confort aux patients qui doivent être hospitalisés. Le système de santé doit s'appuyer sur des infrastructures modernes et fonctionnelles pour viser l'excellence et l'efficacité. Chacun des projets que nous soutenons vise à améliorer l'offre de soins dans nos installations, mais également à permettre au personnel de travailler dans des locaux mieux adaptés et plus fonctionnels. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis très heureuse que cette nouvelle construction puisse offrir un environnement de soins moderne, vaste et lumineux, qui présente de nombreux bénéfices tant pour les patients que pour le personnel. Une telle initiative témoigne des efforts qui sont déployés pour mieux répondre aux besoins des gens d'ici. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« La nouvelle unité modulaire construite à l'Hôpital du Haut-Richelieu est moderne et répond aux plus hauts standards de qualité. Elle permettra d'accroître la capacité d'accueil de l'hôpital et de favoriser le travail des équipes cliniques dans un environnement de pointe. Je remercie les équipes qui ont travaillé à la réalisation de ce projet au cours des derniers mois. »

Louis Lemieux, député de Saint-Jean

Faits saillants :

Notons que le réaménagement de l'UHB a permis au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre de développer son offre de services en pédiatrie en créant l'hôpital de jour pédiatrique dans les anciens locaux occupés par l'UHB.

Ainsi, l'Hôpital du Haut-Richelieu compte désormais une gamme de services de médecine ambulatoire pédiatrique à proximité des services de médecine ambulatoire adulte et de l'urgence.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Communiqué envoyé le 9 février 2023 à 07:00 et diffusé par :