Le vice-premier ministre des Bahamas dirige une délégation de mission commerciale auprès du plus grand centre de technologie et d'innovation du Canada





Cette mission commerciale constitue un premier pas vers l'avancement du secteur technologique du pays

OTTAWA, Ontario, le 8 févr. 2023 /CNW/ -- Monsieur I. Chester Cooper, vice-premier ministre et ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas, a dirigé la semaine dernière, du 1er au 3 février, une délégation bahamienne à Ottawa, en Ontario, au Canada, dans le cadre d'une mission commerciale intensive de trois jours. Le vice-premier ministre Cooper et son équipe ont tenu une série de réunions avec des dirigeants d'entreprises technologiques de pointe situées dans le parc technologique de Kanata-Nord, le plus grand centre de technologie et d'innovation du Canada, dans le but de trouver des possibilités d'investissement pour faire progresser le secteur technologique du pays.

Parmi les membres de la délégation dirigée par le vice-premier ministre Cooper, se trouvait madame Ginger Moxey, députée, ministre du Grand Bahama; monsieur Zane Lightbourne, député, ministre d'État au ministère de l'Éducation et de la Formation technique et professionnelle; Wayde Watson, député, secrétaire parlementaire, ministère des Affaires économiques; M. Ian Strachan, vice-président de l'Université des Bahamas (UB) et président de son Campus du nord; madame Raveenia Roberts-Hanna, directrice générale du Bahamas Agricultural and Marine Science Institute (BAMSI) et des cadres supérieurs du ministère de l'Éducation, du ministère des Affaires économiques et de la Bahamas Investment Authority .

À l'occasion de cette mission commerciale de trois jours à Ottawa, le vice-premier ministre Cooper a déclaré : « Nous prenons des mesures importantes dans la poursuite de l'amélioration des secteurs de l'innovation et de la technologie. Il s'agit de révolutionner notre façon de faire des affaires, mais aussi de créer des emplois et des possibilités entrepreneuriales, ainsi qu'une nouvelle industrie aux Bahamas . »

La mission commerciale a été organisée par le haut-commissariat des Bahamas à Ottawa . V. Alfred Gray, haut-commissaire des Bahamas au Canada a précisé que dans les mois précédant la mission, le personnel du haut-commissariat, sous la direction de la première secrétaire Nahaja Black, a tenu des réunions avec des chefs de file de l'industrie du parc technologique de Kanata-Nord et des dirigeants d'établissements tertiaires afin de démontrer les avantages mutuels qui pourraient découler de l'établissement d'un partenariat avec les Bahamas, un pays qui est en train de rebâtir et d'élargir son économie à la suite de la pandémie de COVID-19.

Le vice-premier ministre Cooper a déclaré : « Les entreprises que nous avons rencontrées la semaine dernière ont ouvert la voie dans de nombreux secteurs, notamment l'innovation en intelligence artificielle, l'automatisation informatique et l'agriculture de pointe. Ces entreprises sont de taille mondiale et cherchent de nouveaux territoires pour poursuivre leur croissance. Au cours de nos réunions, nous avons souligné la facilité de faire des affaires aux Bahamas, mis l'accent sur les mesures incitatives attrayantes que notre administration offre aux investisseurs et avons invité ces derniers à envisager d'établir leurs activités aux Bahamas. »

De plus, le vice-premier ministre Cooper a souligné qu'un changement important s'est produit à la suite de la COVID-19 : le milieu du travail dans des pays comme le Canada a vu une évolution vers le travail à distance. « Les chefs de la direction et directeurs des ressources humaines de bon nombre des entreprises de technologie que nous avons rencontrées ont indiqué que les Bahamas figurent en tête de leur liste des destinations de choix où leurs salariés peuvent travailler à distance. Une grande partie de nos discussions ont porté sur la mise en place d'accords qui permettraient que cela se fasse sans heurt. »

Parmi les points saillants de la mission de trois jours, mentionnons des visites de courtoisie auprès de représentants du gouvernement d'Ottawa, une visite du parc technologique de Kanata-Nord et une visite de Sanmina Corporation, une entreprise mondiale de services de fabrication d'appareils électroniques; des réunions avec des chefs de direction et dirigeants des ressources humaines d'entreprises du parc technologique pour discuter de l'élaboration d'une entente qui permettrait aux membres de leur personnel de travailler virtuellement depuis les Bahamas.

L'itinéraire de la mission a également permis aux dirigeants du domaine de l'éducation de la délégation de visiter l'Université Carleton et le Algonquin College, où des réunions ont eu lieu avec les dirigeants de ces établissements pour discuter des façons d'intégrer les technologies à leurs affaires, des modalités d'introduction de programmes techniques plus tôt dans les écoles secondaires et des possibilités de bourses d'études techniques et de stages pour les étudiants bahamiens.

Des discussions ont également eu lieu avec Growcer, un investisseur prometteur dans le domaine de l'agriculture de pointe, au sujet de la promotion de la sécurité alimentaire aux Bahamas et les possibilités d'entrepreneuriat en agriculture. La mission s'est terminée par une réception offerte par le vice-premier ministre Cooper.

Exprimant son optimisme à l'égard de la mission commerciale, la ministre Moxey a affirmé : « Cette mission commerciale au Canada arrive à un moment très opportun, car nous cherchons à révolutionner l'économie du Grand Bahama en privilégiant l'innovation. » Elle a ajouté : « Le Grand Bahama est bien placé pour lancer un carrefour technologique, et l'innovation de pointe dont nous avons été témoins, ainsi que l'intérêt considérable de partenaires clés de l'industrie, ouvriront certainement des portes aux Bahamas pour réaliser des progrès importants en matière d'innovation et de technologie. »

Le parc technologique de Kanata-Nord est un centre d'innovation situé à 20 minutes au sud de la ville d'Ottawa. Cette grappe d'innovation compte plus de 540 entreprises technologiques, comme Mitel, You.i TV, Saba Software, Nokia, Ross, Cienna, Ericsson, Blackberry et QNX. Le parc technologique de Kanata-Nord est à la pointe en matière de véhicules connectés et autonomes, d'intelligence artificielle, de cybersécurité et d'Internet des objets.

Le haut-commissaire Gray a fait remarquer qu'en tant que neuvième économie mondiale, le Canada regorge de possibilités d'investissement. Il a souligné que le haut-commissariat des Bahamas, à Ottawa a renforcé son rôle de repérage des possibilités d'investissement aux Bahamas. « La mission commerciale à Ottawa en ce mois de février n'est que la première étape de l'établissement des partenariats industriels nécessaires pour jeter les bases de l'avancement du secteur des technologies aux Bahamas. Des réunions de suivi sont prévues dans un avenir très proche. »

