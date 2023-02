Une collaboration entre Bio Immunitas et GenScript ProBio mène au développement et à la fabrication rapide d'une nouvelle plateforme thérapeutique





NANJING, Chine, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- GenScript ProBio, une société de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) leader dans le domaine des produits biologiques pour le marché biopharmaceutique, et Bio Immunitas, une société pharmaceutique britannique possédant une nouvelle plateforme de protéine recombinante humaine (hRPP) sûre et efficace, ont annoncé leur partenariat pour améliorer une expertise déjà reconnue dans le développement de nouvelles thérapies potentielles pour un usage clinique.

Ce partenariat à long terme permettra d'accélérer la fabrication et la production de Bio Immunitas, du laboratoire au chevet du patient, dans un délai accéléré, tout en respectant les étapes réglementaires. GenScript ProBio fournit un service CMC pour Bio Immunitas afin d'accélérer le développement préclinique de deux produits de protéines recombinantes en utilisant la plateforme hRPP propriétaire de Bio Immunitas.

Pour expliquer cette initiative, le professeur Syed Haq, PDG et directeur du marketing de Bio Immunitas, a déclaré : « Cette relation nous aidera à concrétiser notre engagement à créer des traitements innovants et différenciés pour des millions de patients. »

Le Dr Brian Min, PDG de GenScript ProBio, a ajouté : « Nous sommes ravis de collaborer avec Bio Immunitas pour accélérer sa nouvelle plateforme thérapeutique et nous espérons que davantage de patients bénéficieront de ce traitement de qualité supérieure. »

À propos de Bio Immunitas Ltd

Bio Immunitas, une société pharmaceutique innovante qualifiée EIS (Enterprise Investment Scheme, programme d'investissement dans l'entreprise), a ouvert la voie au développement d'un nouveau traitement qui régule et stabilise le système immunitaire et agit comme un puissant antiviral, anti-inflammatoire et immunomodulateur avec une capacité anti-âge. La thérapie sûre et efficace de la plateforme de protéines recombinantes humaines [hRPP] a été développée au cours de plusieurs étapes de planification et de recherche tout en s'adaptant aux besoins du marché.

La plateforme possède un mécanisme d'action unique à plusieurs niveaux avec différentes indications clés : 1) anti-inflammatoire à large spectre ; 2) thérapie anti-SARS-CoV-2 pour les patients hospitalisés ; 3) longévité et anti-âge cutané et systémique ; 4) virus de la famille des Poxviridés.

www.bioimmunitas.com

À propos de GenScript ProBio

GenScript ProBio est la filiale de GenScript Biotech Corporation. Elle fournit de manière proactive un service CDMO de bout en bout de la découverte de médicaments à leur commercialisation avec des stratégies proactives, des solutions professionnelles et des processus efficaces dans la thérapie cellulaire et génique, les vaccins, la découverte de produits biologiques et les anticorps protéiques pour accélérer le développement de médicaments pour ses clients. GenScript ProBio a établi une capacité de bonnes pratiques de fabrication qui répond aux exigences réglementaires de la FDA, l'EMA et laNMPA et a établi des sociétés aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Corée du Sud, à Shanghai, Hong Kong, Nanjing et d'autres lieux pour servir ses clients mondiaux et a soutenu les clients aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique et d'autres régions pour obtenir plus de 40 autorisations IND.

https://www.genscriptprobio.com/

