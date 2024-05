Le parc technologique d'innovation de la Moldavie dévoile un guide complet des investissements dans les technologies de l'information mettant en évidence le potentiel technologique





CHISINAU, Moldavie, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- La Moldavie se positionne comme un pôle technologique émergent avec la publication du « Guide des investissements dans les technologies de l'information pour la Moldavie », préparé par Emerging Europe. Ce guide fournit des informations détaillées sur le secteur dynamique des technologies de l'information en Moldavie, présentant les avantages stratégiques, les opportunités et les incitations pour les investisseurs.

Le Parc technologique d'innovation de la Moldavie (MITP)est au coeur de cette transformation, stimulant l'agenda numérique du pays et favorisant un écosystème d'innovation robuste. Accueillant plus de 21 190 spécialistes des technologies de l'information, le MITP contribue de manière significative au PIB et aux exportations informatiques de la Moldavie.

Principaux avantages du MITP :

Taux d'imposition unique : Les résidents du MITP bénéficient d'un taux d'imposition unique à 7 % , qui remplace la totalité de la charge fiscale pour les entreprises et les employés.

Les résidents du MITP bénéficient d'un , qui remplace la totalité de la charge fiscale pour les entreprises et les employés. Pas d'impôt sur les sociétés : Les sociétés résidentes sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôts locaux, d'impôts fonciers et d'impôts routiers.

Les sociétés résidentes sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôts locaux, d'impôts fonciers et d'impôts routiers. Permis de travail : Le programme de visa pour les technologies de l'information offre des permis de travail de quatre ans pour les cadres supérieurs et des permis de travail de deux ans pour les spécialistes des technologies de l'information et leurs familles.

Le offre des permis de travail de quatre ans pour les cadres supérieurs et des permis de travail de deux ans pour les spécialistes des technologies de l'information et leurs familles. Talents et formation : La Moldavie dispose d'un important vivier de diplômés en technologies de l'information, soutenus par des universités et des programmes de formation de premier plan.

Croissance et réalisations :

Le secteur informatique moldave a enregistré une croissance et fait preuve d'une résilience remarquables. Entre 2016 et 2022, le secteur a enregistré une croissance annuelle de 37,1 % de son chiffre d'affaires et de 40 % de ses exportations de technologies de l'information. Le secteur des technologies de l'information constitue désormais une part importante de l'économie moldave, le MITP représentant environ 80 % du secteur et 5 % des exportations du pays.

Le guide met en avant des exemples de réussites d'entreprises internationales et locales qui prospèrent dans l'environnement commercial moldave, notamment Amdaris, Endava, Bloomcoding et Crunchyroll. Ces entreprises ont tiré parti des avantages du MITP pour se développer et innover dans leurs domaines respectifs.

Positionnement stratégique :

L'alignement de la Moldavie sur la stratégie de transformation numérique de l'Union européenne renforce son attrait pour les investisseurs. L'engagement du pays en faveur de la numérisation est évident dans ses services publics avancés et son infrastructure robuste. La Moldavie se classe très bien dans l'indice de compétitivité des technologies de l'information, dépassant de nombreux homologues régionaux en termes de disponibilité des talents, d'environnement commercial et d'impact économique.

Un avenir prometteur :

La stratégie de transformation numérique de la Moldavie vise une numérisation de 100 % des services publics , établissant une norme élevée pour un développement économique axé sur la technologie. Pour les investisseurs et les entreprises qui explorent les opportunités en Europe de l'Est, la Moldavie constitue une proposition convaincante. Le « Guide des investissements dans les technologies de l'information pour la Moldavie » présente les réalisations du pays et sert de feuille de route pour son avenir numérique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2414983/MITP_Investment_Guide.jpg

17 mai 2024 à 12:43

