Wipro nomme Sanjeev Jain au poste de Chief Operating Officer





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société de services et de conseil technologiques de premier plan, annonce ce jour la nomination de Sanjeev Jain au poste de Chief Operating Officer, avec prise d'effet immédiate. Sanjeev succède à Amit Choudhary, qui quitte ses fonctions pour rechercher des opportunités en dehors de l'entreprise. Sanjeev rendra compte à Srinivas Pallia et continuera d'être membre du comité exécutif de Wipro.

Sanjeev a rejoint Wipro en 2023 en tant que Global Head of Business Operations. Il apporte plus de 30 ans d'expérience dans la direction d'équipes diversifiées, la mise à l'échelle d'opérations mondiales et le déploiement de Lean Six Sigma et des principes de pensée conceptuelle pour stimuler l'excellence opérationnelle et la transformation commerciale.

Au cours de l'année écoulée, Sanjeev a dirigé la chaîne d'approvisionnement en talents de Wipro, y compris la plateforme de travail à la demande de Wipro, TopGear, ainsi que les fonctions de compétences des talents, de mobilité mondiale, d'acquisition de talents et de résilience commerciale. Il a joué un rôle clé dans le développement et le déploiement de la stratégie de formation et de perfectionnement en IA des équipes Wipro.

En tant que Chief Operating Officer, Sanjeev sera chargé de poursuivre le parcours de Wipro dans la construction d'une organisation de fourniture centrée sur le client et axée sur une croissance pérenne, rentable et axée sur la fourniture. Il supervisera les opérations commerciales mondiales, le bureau principal de l'information, le bureau principal de la sécurité de l'information et la fonction de gestion des risques de l'entreprise et continuera de travailler en étroite collaboration avec les équipes dirigeantes de Wipro dans l'ensemble de l'organisation sur des initiatives de transformation.

« Pendant le peu de temps que Sanjeev a passé au sein de Wipro, il a tissé de solides relations avec les équipes de mise en oeuvre sur le terrain et a eu un impact significatif sur notre réflexion stratégique et nos capacités d'exécution », déclare Srinivas Pallia, CEO et directeur général, Wipro Limited. « Sous sa direction, nous avons élaboré notre approche de la formation et du perfectionnement en matière d'IA et formé plus de 225 000 personnes aux principes de l'IA. Sanjeev a également joué un rôle déterminant dans l'élaboration de notre stratégie de développement de carrière pour la prochaine génération d'associés et dans l'amélioration significative de notre utilisation. En qualité de COO, il continuera de simplifier notre modèle opérationnel, de bâtir une organisation de prestation axée sur le client et de promouvoir l'excellence opérationnelle en mettant l'accent sur la rigueur et la rapidité d'exécution. »

« Je tiens à remercier Amit pour son leadership au cours des deux dernières années et pour la mise en place d'une base et d'une structure opérationnelles solides qui seront précieuses dans notre progression future. Amit sera avec nous jusqu'à la fin du mois de mai, travaillant en étroite collaboration avec Sanjeev et moi-même pour assurer une transition en douceur. »

S'exprimant au sujet de sa nomination, Sanjeev Jain déclare : « Je suis honoré et ravi d'assumer le poste de Chief Operating Officer. Je me réjouis à la perspective de renforcer encore nos capacités opérationnelles et de fourniture afin de générer plus de valeur pour nos clients. »

Avant de rejoindre Wipro, Sanjeev a occupé des postes de direction chez Kyndryl Holdings (spin-off d'IBM), IBM, Cognizant et GE. À ses précédentes fonctions, Sanjeev a permis une croissance rentable en intégrant la chaîne d'approvisionnement des talents de bout en bout, en stimulant l'expansion des marges, en simplifiant les processus et en renforçant la cadence opérationnelle.

Sanjeev est un ancien élève distingué de l'IIM-Mumbai et un Master Black Belt certifié de GE. Il sera basé à Bangalore.

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société de conseils et de services technologiques de premier plan axée sur la création de solutions innovantes qui répondent aux besoins de transformation numérique les plus complexes des clients.

