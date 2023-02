Vivez vos émotions librement : Tigre Géant et la ligne Jeunesse, J'écoute se sont associés pour créer un chandail rose pour la Journée du chandail rose





- 100 % des recettes de la vente de ce t-shirt seront versées à la ligne Jeunesse, J'écoute. -

OTTAWA, ON, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Giant Tiger Stores Limited a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec la ligne Jeunesse, J'écoute pour créer un chandail rose pour sensibiliser la population à la Journée contre l'intimidation. Le chandail personnalisé est maintenant offert dans des magasins Tigre Géant sélectionnés et en ligne au tigregeant.com. 100 % des recettes de la vente de ce t-shirt seront versées à la ligne Jeunesse, J'écoute pour soutenir les services de cybersanté mentale.

La ligne Jeunesse, J'écoute est le seul service confidentiel et bilingue de cybersanté mentale au Canada offert en tout temps gratuitement pour les jeunes. En tant qu'expert de soins virtuels au pays, nous offrons un espace sûr et fiable où les jeunes peuvent nous joindre par téléphone ou texto, ou encore par les services en ligne. Aucune émotion n'est trop grosse ou trop petite. Joignez-vous à tout moment à jeunessejecoute.ca.

« Tigre Géant s'engage à aider les jeunes dans l'ensemble du Canada à accéder aux services de santé mentale et est fier de s'associer à la ligne Jeunesse, J'écoute pour créer un t-shirt rose exclusif » - Patrick Cadieux, directeur général du marketing, Giant Tiger Stores Limited. « Chaque t-shirt est doté d'une carte de ressources détachable de la ligne Jeunesse, J'écoute, que l'on peut conserver. Cette carte pratique permet aux jeunes d'avoir facilement accès à du soutien en santé mentale pendant notre campagne. Il s'agit uniquement d'une des nombreuses initiatives mises de l'avant qui permettent aux magasins Tigre Géant et à leur clientèle de favoriser le changement positif dans nos communautés. »

« Nous sommes reconnaissants envers Tigre Géant pour son soutien continu à sensibiliser la population et à amasser des fonds pour la santé mentale des jeunes. Ce t-shirt rose exclusif sensibilise contre l'intimidation et permet d'éduquer les jeunes et les adultes » - Jenny Yuen, vice-présidente principale des partenariats nationaux, Jeunesse, J'écoute. « Merci pour votre partenariat continu. »

Depuis 2004, Tigre Géant a offert plus de 280?000 de dollars en dons pour le développement et la mise en oeuvre des services Jeunesse, J'écoute, y compris le service de soutien par texto pour les crises, les services de conseil psychologique, la ligne Crisis Text Line, le service d'intervention Clavardage en direct ou les programmes des jeunes pour les jeunes dans l'ensemble du pays.

Pour plus de renseignements au sujet de la ligne Jeunesse, J'écoute et des chandails personnalisés, veuillez consulter www.gianttiger.com/fr/pages/event-anti-bullying-day.

À propos de Tigre Géant :

Notre mission, en tant que magasin de rabais familial canadien de choix, est de maximiser chaque dollar de notre clientèle et de lui offrir des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens. L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10?000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires, des associées et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Que le magasinage se fasse en magasin ou en ligne au tigregeant.com, grâce à Tigre Géant, le détaillant de rabais canadien le plus important, la clientèle canadienne peut profiter d'une expérience de magasinage agréable en toute simplicité, au quotidien. #TigreGéant

À propos de Jeunesse, J'écoute :

La ligne Jeunesse, J'écoute est le seul service confidentiel et bilingue de cybersanté mentale au Canada offert en tout temps gratuitement pour les jeunes. En tant qu'expert de soins virtuels au pays, nous offrons un espace sûr et fiable où les jeunes peuvent nous joindre par téléphone ou texto, ou encore par les services en ligne, en moment de crise ou de besoin. À travers notre transformation numérique, nous imaginons un avenir où chaque personne au Canada pourra obtenir le soutien dont il a besoin, lorsqu'il en a le plus besoin. La ligne Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateurs, des partenaires, des bénévoles, des entreprises et des gouvernements pour financer nos programmes.

SOURCE Giant Tiger Stores Limited

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 12:10 et diffusé par :