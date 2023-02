GM Sectec et A2Secure s'associent pour améliorer la sécurité numérique des entreprises en Europe





SAN JUAN, Porto Rico et BARCELONE, Espagne, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- GM Sectec, leader mondial de la cybersécurité, et A2Secure, spécialiste en sécurité numérique et en cybersécurité gérée, ont annoncé une alliance stratégique pour offrir conjointement aux organisations du continent européen leurs solutions de cybersécurité et de gouvernance visant à prévenir et à gérer les risques associés à la sécurité de l'information.

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et des défis géopolitiques croissants, l'adoption d'une approche commune dans le domaine de la cybersécurité et de sécurité de l'information est devenue une nécessité. La Commission européenne a donc proposé une réglementation en matière de cybersécurité et de sécurité de l'information. Par la définition de priorités et de cadres communs, ces politiques renforceront la coopération interinstitutionnelle, minimiseront l'exposition au risque et favoriseront la consolidation de la culture de sécurité de l'UE.

L'alliance entre ces deux leaders de la cybersécurité correspond à ces actions ; elle permet d'offrir l'expérience de GM Sectec dans les solutions et services de cybersécurité, la gouvernance et le respect des normes liées à la gestion des risques numériques. En ce qui concerne A2Secure, elle est en tête du marché européen avec son offre de services de cybersécurité gérés et de conseils provisoires aux entreprises qui ont besoin d'améliorer leur maturité et d'élargir ou d'établir rapidement leurs mesures de sécurité, en protégeant ces organisations contre les menaces constantes à la cybersécurité et en assurant la poursuite des activités.

Il est essentiel que les entreprises de tous les secteurs d'activité renforcent leurs équipes de gestion de la sécurité de l'information et mettent en oeuvre des stratégies de cybersécurité efficaces qui leur permettent de poursuivre leur croissance tout en faisant bénéficier leurs clients d'une expérience d'achat sans risque. Cette alliance permettra aux organisations de bénéficier d'une innovation responsable sous la forme d'une cyberdéfense approfondie, favorisant le développement et la mise en oeuvre de solutions stratégiques pour la prévention des menaces et la protection contre celles-ci tout en assurant l'intégrité de leurs systèmes ainsi que la protection des consommateurs.

« Dans une économie mondiale en rapide évolution, les entreprises européennes ressentent un besoin crucial d'outils de cybersécurité pour protéger leurs données. Nous sommes très heureux de consolider cette alliance avec A2Secure, de travailler ensemble, d'aider les organisations à comprendre leurs vrais cyberrisques et de leur offrir des outils efficaces et opportuns pour renforcer leur sécurité », a déclaré Héctor Guillermo Martinez, président de GM Sectec.

« Pour A2Secure, cette alliance représente la croissance et l'amélioration de notre portefeuille de services et l'expansion de notre couverture mondiale. Nous sommes des experts en ce qui concerne les défis que posent la sécurité de l'information et la conformité réglementaire. Notre objectif est de continuer à élargir notre gamme de services tout en lui apportant des innovations afin de répondre aux risques continus, à l'évolution de la réglementation ou aux cyberattaques de plus en plus sophistiquées auxquelles nos clients doivent réagir avec souplesse. L'union avec GM Sectec entraîne un élargissement de nos frontières avec un partenaire mondial auquel nous fournirons une gamme de services spécialisés et une réponse sur place dans la région EMOA », a affirmé Albert Morell, président d'A2Secure.

À propos de GM Sectec

GM Sectec offre des solutions et des services novateurs en matière de cybersécurité, de gouvernance et de conformité, axés sur la gestion du risque numérique. Ses solutions sont conçues pour détecter les attaques avancées et y répondre efficacement, en réduisant les risques pour les entreprises, la fraude et la cybercriminalité. Depuis ses débuts en 1970 sous le nom de General Computer Corporation, puis dans les années 1990 sous le nom de GM Group, GM Security Technologies possède une vaste et fructueuse expérience des modes de paiement et du traitement de l'information, ainsi que de la gestion des politiques et des procédures, des technologies intégrées et des normes pour la protection des données des modes de paiement. Sa philosophie d'entreprise a toujours été guidée par des principes de simplicité, d'innovation et de promotion de la réussite des clients, attributs qui en ont fait le premier fournisseur de sécurité et de technologies et celui doté de la croissance la plus rapide en Amérique latine et dans les Caraïbes. GM Sectec a été choisie par Cybercrime Magazine comme l'une des « 150 principales entreprises de cybersécurité à surveiller en 2021 ». Pour en savoir plus à propos de GM Security Technologies, consultez notre site Web : www.gmsectec.com

À propos d'A2Secure

L'élément clé d'A2Secure est le facteur humain. L'entreprise met à disposition des experts hautement qualifiés et offre des services de cybersécurité gérés tels que le piratage éthique, les bureaux de sécurité OTS, les services SOC, le contrôle préalable en matière de cybersécurité, les audits QSA PCI DSS, et l'adaptation aux cadres réglementaires à différents clients provenant de nombreux secteurs. Certifiée par VISA et Mastercard depuis plus de 6 ans pour réaliser des audits de leurs clients en conformité avec les normes PCI DSS et celles développées par les marques de paiement, A2Secure jouit de la confiance des 100 premières entreprises espagnoles grâce à ses 10 ans et plus d'expérience, en plus de sa méthodologie éprouvée mise en oeuvre dans la région européenne. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.a2secure.com .

Contact :

États-Unis : +1-866-735-3369

Porto Rico : +1-787-620-5260

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1996990/logo_a2secure_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1870487/GM_sectec_50_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 10:46 et diffusé par :