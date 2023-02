Xsolla étoffe son offre de solutions de distribution numérique afin de rassembler les développeurs de jeux et les opérateurs de télécommunications





Xsolla, une société internationale de commerce de jeux vidéo, se félicite d'annoncer la future expansion de sa plateforme Digital Distribution Hub dans le secteur mondial des télécommunications et auprès de son public international qui rassemble 7,3 milliards d'utilisateurs de téléphones portables. La solution Digital Distribution Hub est un portail unique dédié aux canaux de distribution et aux marques qui produisent et distribuent, en ligne comme hors ligne, du contenu de divertissement destiné à leurs utilisateurs.

Cette solution offre aux développeurs de jeux la possibilité de collaborer directement avec des opérateurs de télécommunications afin de commercialiser, de distribuer et de vendre des jeux et des objets virtuels associés au travers d'une application ou d'un portail en ligne unique, tout en permettant l'intégration de jeux aux offres promotionnelles de forfaits proposées par les opérateurs. Les développeurs ont quant à eux l'opportunité de proposer leurs jeux et leurs contenus à la distribution et à la vente via la boutique en ligne de l'opérateur.

Les opérateurs profitent de l'exceptionnel réseau de Xsolla pour offrir un contenu, des expériences de divertissement et des promotions exclusifs et séduire ainsi de nouveaux utilisateurs par l'intermédiaire des jeux actuellement disponibles sur Xsolla. Ils ont également l'opportunité de fidéliser leurs clients existants en leur proposant des avantages exclusifs sur des jeux, des contenus et des mises à niveau auxquels les opérateurs concurrents ne peuvent accéder.

Par l'intermédiaire du Digital Distribution Hub, les opérateurs sont en mesure d'offrir un éventail de divertissements, de contenus et de jeux à une clientèle variée. Dans le même temps, les consommateurs peuvent utiliser l'application ou les boutiques en ligne de leur opérateur privilégié pour les transactions liées aux jeux, tout comme ils le font pour leurs achats quotidiens, le tout en un seul et même endroit et en quelques clics.

« Xsolla s'est donnée pour mission de trouver des solutions qui profiteront dans tous les cas aux développeurs de jeux en leur apportant différents avantages, » déclare Anton Zelenin, Chef de la direction financière de Xsolla. « Selon nous, il était essentiel de mettre au point un hub accessible, capable d'offrir aux développeurs un large éventail de possibilités et de produire un impact bénéfique au bénéfice des consommateurs de leur marché. Grâce à nos partenaires opérateurs de télécommunications, cette solution mettra à la disposition d'une clientèle variée, dans toutes les régions du monde, une large variété de jeux. »

Xsolla présentera cette solution lors de la Conférence des développeurs de jeux 2023 de San Francisco, organisée du 21 au 24 mars. Pour obtenir des informations complémentaires au sujet du Digital Distribution Hub Xsolla, veuillez consulter le site : https://xsolla.pro/rw14ddh

À propos de Xsolla

Xsolla est une société internationale de commerce de jeux vidéo qui propose un riche éventail d'outils et de services performants spécialement conçus pour l'industrie des jeux vidéo. Depuis sa création en 2005, Xsolla aide des milliers de développeurs de jeux et d'éditeurs de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux dans le monde entier et sur de nombreuses plateformes. En tant que chef de file novateur dans le commerce des jeux, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation de ces produits au niveau mondial afin d'aider ses partenaires à atteindre un nombre plus important de marchés, à générer davantage de recettes et à nouer des relations avec des joueurs du monde entier. Depuis son siège de Los Angeles en Californie et ses bureaux à Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur ainsi que dans de nombreuses autres villes du globe, Xsolla soutient les principaux jeux tels que Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, Pearl Abyss, NCSoft, entre autres.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site : xsolla.com

