Alliance Advisors demande instamment aux détenteurs d'obligations des groupes Bell de se manifester





LONDRES, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- Au nom de l'administrateur, Alliance Advisors cherche à identifier les détenteurs des obligations suivantes :

Obligations du groupe Bell : 11 % dues en 1995 - CH0005575151 Obligations du groupe Bell : 10 % dues en 1997 - XS0000001247 Groupe Bell N.V. : 5 % dues en 1997 - GB0040901711

Afin de s'assurer que tous les détenteurs d'obligations sont conscients de leurs droits et obligations et des sommes qui leur sont potentiellement dues, Alliance Advisors demande à tous les détenteurs d'obligations de fournir leurs coordonnées, y compris leur nom, leur adresse postale et leur adresse électronique aux coordonnées ci-dessous.

Les détenteurs d'obligations qui ont déjà fourni leurs coordonnées n'ont pas besoin de prendre d'autres mesures. Les détenteurs d'obligations qui n'ont pas encore fourni leurs coordonnées sont encouragés à le faire rapidement afin de s'assurer qu'ils recevront toutes les communications futures de la Société.

Si vous détenez ou pensez détenir des obligations et que vous avez des questions, veuillez contacter Alliance Advisors par les moyens suivants :

Tél. : ÉTATS-UNIS : +1 866 584 0573

ROYAUME-UNI : +44 203 885 7481

AUSTRALIE : +61 2 9158 3290

E-mail : [email protected]

